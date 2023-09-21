В Киевской области в результате ракетной атаки уничтожен завод Pepsi (фото)

В Вишневом Киевской области в результате вражеской ракетной атаки уничтожен завод по производству Pepsi. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

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Отмечается, что в Вишневом есть попадание обломков в нескольких местах, в результате чего повреждены здания промышленной зоны.

Напомним

В начале сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие пищевые корпорации — PepsiCo и Mars.

Компания имеет в России 19 заводов, около 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в России.