Главное за среду: Сколько можно заработать на «квадратах» Италии и возобновлении е-декларирования

Италия пока остается одним из немногих уголков в Европе, где недвижимость все еще достаточно доступна. О ценах на квартиры в Риме, Милане, Турине и других регионах страны выгодно ли покупать дома за 1 евро, а также о возможностях заработка — узнавал «Минфин».

Рада приняла закон о возобновлении е-декларирования

Верховная Рада проголосовала за поправки президента Владимира Зеленского в законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Решение ФРС США по процентной ставке: почему риски сохраняются и как это влияет на Украину

20 сентября валютные рынки мира снова будут серьезно лихорадить. После ЕЦБ ключевую ставку пересматривает и Федрезерв. Что это значит для инвесторов, и как уровень ставки ФРС сказывается на Украине и украинцах, разбирался «Минфин».

Дополнительно 300 млрд. на оборону. Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных 328,5 млрд грн расходов.

В Украине вдвое увеличилось количество владельцев дорогих автомобилей

Количество владельцев дорогих автомобилей, облагаемых налогом транспортным налогом, за последний год возросло почти вдвое, а количество самых таких дорогих авто увеличилось в более чем 2 раза.