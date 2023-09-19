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19 сентября 2023, 17:55 Читати українською

Британский производитель упаковки и бумаги Mondi выходит из бизнеса в россии

Британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в РФ, АО «Монди Сыктывкар» компании «Сезар Инвест» за 80 млрд рублей (775 млн евро). Об этом говорится в заявлении компании.

Британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в РФ, АО «Монди Сыктывкар» компании «Сезар Инвест» за 80 млрд рублей (775 млн евро).
Фото: facebook.com/mondigroup

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Соглашение уже получило согласование со стороны российской антимонопольной службы и правительственной подкомиссии, контролирующей иностранные инвестиции.

В компании рассказали, что получат деньги от продажи комбината шестью ежемесячными траншами. Первые четыре платежа составят по 13,5 млрд рублей каждый, в то же время первый платеж пройдет до конца сентября 2023 года, остальные три — до конца декабря 2023 года.

После этого право собственности на «Монди Сыктывкар» перейдет в «Сезар Инвест», а Mondi завершит выход из россии.

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«Монди Сыктывкар»

«Монди Сыктывкар» — это интегрированное предприятие по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и тонкой немелованной бумаги.

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года, выручка «Монди Сыктывкар» составила 1 085 млн евро, показатель EBITDA — 481 млн евро и прибыль до налогообложения — 453 млн евро.

По состоянию на 30 июня 2023 года валовые активы предприятия составляли 1 107 млн евро, а чистые активы — 856 млн евро.

Напомним

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Mondi Group в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она после начала полномасштабного вторжения россии в Украину не покинула российский рынок.

В НАПК тогда заявили, что в россии Mondi владеет комбинатом по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и высококачественной немелованной бумаги (ОАО «Монди СЛПК»), а также тремя перерабатывающими предприятиями (ООО «Монди Арамиль», ООО «Монди Переславль», ООО «Монди Лебедянь»).

В конце концов ООО «Монди Арамиль», ООО «Монди Переславль», ООО «Монди Лебедянь» в июле 2023 года продали российской группе «Готек».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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