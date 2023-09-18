Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос с экспортом зерна

Польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК, поэтому Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, пишет Дело со ссылкой на TVN24.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины», — заявил Телус.

Он считает, что польское эмбарго на украинскую агропродукцию «строит возможность вступления Украины в Европейский Союз».

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В страну подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за зернового эмбарго

«На базе, которая существует сейчас, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна», — отметил министр.

Как заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, действия Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза.

«Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс», — отметил он в Facebook.

Утко подчеркнул, что таким образом «фактически начались вступительные переговоры по сельскому хозяйству» с «столь агрессивной боевой разведки и с полного антагонизма со стороны Польши».

Читайте: Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия с этим не согласны

«Фактически Польша борется за liberum veto в Украине без каких-либо объяснений», — написал он.

Предыстория

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.