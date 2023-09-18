Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос с экспортом зерна

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2023, 15:10 Читати українською

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос с экспортом зерна

Польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК, поэтому Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, пишет Дело со ссылкой на TVN24.

Польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК, поэтому Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины», — заявил Телус.

Он считает, что польское эмбарго на украинскую агропродукцию «строит возможность вступления Украины в Европейский Союз».

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В страну подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за зернового эмбарго

«На базе, которая существует сейчас, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна», — отметил министр.

Как заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, действия Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза.

«Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс», — отметил он в Facebook.

Утко подчеркнул, что таким образом «фактически начались вступительные переговоры по сельскому хозяйству» с «столь агрессивной боевой разведки и с полного антагонизма со стороны Польши».

Читайте: Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия с этим не согласны

«Фактически Польша борется за liberum veto в Украине без каких-либо объяснений», — написал он.

Предыстория

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 сентября 2023, 16:17
#
А поляки не хочуть заблокувати купівлю зерна своїми переробниками по СУПЕР НИЗЬКИХ цінах в України?
бо коли Україна згодна продавати своє зерно по СУПЕР НИЗЬКИХ цінах, то чомусь в цьому винна тільки і виключно Україна, а польські покупці, які хочуть то зерно купити по СУПЕР НИЗЬКИХ цінах, в цьому випадку зовсім невинні.
поляки забули РАПТОВО як працює і що таке ринкова економіка???
а чому поляки не кидають пред’яви польським покупцям українського зерна?
+
+15
JWT
JWT
18 сентября 2023, 16:23
#
> Польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.

Ще скажіть, що виженете біженців та заблокуєте поставки озброєння.
+
+15
zzzachary
zzzachary
18 сентября 2023, 16:30
#
Не довго музика грала, як Українці почали їхати з Польщі в Німеччину та інщі крани або назад додому і як Польща почуяла що Україна в змозі повернути свої території одразу почались ультиматуми. От так в політиці все швидко змінюєтся, друзів непа тількі інтерси!!! Тому як мінімум не купуйте Польське чи Угорське в Україні.
+
0
JWT
JWT
18 сентября 2023, 16:34
#
Я от реально задумався, що ж з угорського потрібно перестати купувати і таки виходить що я давно вже перестав, польські продукти бачив і купував, угорські - ні.
+
0
zzzachary
zzzachary
18 сентября 2023, 16:39
#
Багато їжі для котів і собак виготовляють в Угорщині, деякі засоби хімія для дому та інш. Я також думав не багато, а потім зайшов у METRO і там побачив дофіга (((
+
0
Alexeykiev
Alexeykiev
18 сентября 2023, 17:22
#
Последнего союзника в Европе теряем…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Alexeykiev, StraightEdge и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами