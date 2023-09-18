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18 сентября 2023, 12:25 Читати українською

Украина будет продавать военные облигации за рубежом

Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов.

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О чем идет речь

Речь идет о лоббировании международной помощи, реструктуризации существующих долгов, а также о начале дистанционной продажи военных облигаций частным лицам за границей.

«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные дефициты, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — сказал Виталий Ваврищук, руководитель отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU.

На этой неделе ICU запускает программу по согласованию с правительством по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.

Согласно исследованию ICU, экономика Украины в этом году несколько стабилизировалась. Это спровоцировало резкий рост цен на международные облигации с июня. Однако, по данным исследования ICU, экономическая активность, скорее всего, в конце года будет примерно на 25% ниже довоенного уровня.

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По данным MarketAxess, на прошлой неделе международные облигации торговались по цене около 29 центов за доллар.

Другой рассматриваемый вариант — получение процентных доходов, которые финансовые депозитарии вроде Euroclear получили от замороженных российских активов на сумму около $280 млрд. Euroclear получила $1,7 млрд процентов в первом полугодии от $150 млрд российских активов, попавших под международные санкции. Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС перевод части денег в Украину в виде налога на непредвиденные доходы, уплачиваемые Европейской комиссией.
Контекст

Украина развивает свой внутренний рынок облигаций. В этом году правительство заняло $10 млрд из-за продажи местных облигаций.

Напомним

В начале войны НБУ скупил большую часть новых государственных облигаций, чтобы стабилизировать экономику Украины. В настоящее время частный сектор является движущей силой роста, чему способствует прибыльность с поправкой на инфляцию, которая составляет около 10%.

По данным Министерства финансов, в текущем году банки, компании и частные лица увеличили владение казначейскими облигациями Украины на $3 млрд, в то время как активы центральных банков сократились примерно на $400 млн.

Государственные облигации Украины выросли в цене в июне-июле, поскольку инвесторы стали более оптимистичны по поводу того, какую часть своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга. Цены выросли более чем на 50% с начала июня, что сделало украинские облигации одними из лучших на мировых рынках с фиксированным доходом в этом году, поскольку стабильный поток иностранной помощи поддерживает валютные резервы Киева, в то время как прогнозы экономики страны в последнее время стали хуже.

Цена ВВП-варрантов Украины по итогам торгов в прошлую пятницу выросла примерно на 2 п.п. — до 49,2% номинала, достигнув нового максимума с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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jakiro
jakiro
18 сентября 2023, 12:37
#
І шо там потім робити з гривнею на карті епідтримка?
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Илья Лимпа
Илья Лимпа
18 сентября 2023, 12:57
#
Та наче в будь-якому магазині можна купити , і по nfc зняти з картки)
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0
zaNOza :)
zaNOza :)
18 сентября 2023, 13:39
#
Нормальні люди давно на армію задонатили
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