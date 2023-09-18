Украина будет продавать военные облигации за рубежом

Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

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О чем идет речь

Речь идет о лоббировании международной помощи, реструктуризации существующих долгов, а также о начале дистанционной продажи военных облигаций частным лицам за границей.

«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные дефициты, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — сказал Виталий Ваврищук, руководитель отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU.

На этой неделе ICU запускает программу по согласованию с правительством по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.

Согласно исследованию ICU, экономика Украины в этом году несколько стабилизировалась. Это спровоцировало резкий рост цен на международные облигации с июня. Однако, по данным исследования ICU, экономическая активность, скорее всего, в конце года будет примерно на 25% ниже довоенного уровня.

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