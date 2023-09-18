Украинское правительство ищет варианты для оплаты запланированного увеличения военных расходов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.
Украина будет продавать военные облигации за рубежом
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О чем идет речь
Речь идет о лоббировании международной помощи, реструктуризации существующих долгов, а также о начале дистанционной продажи военных облигаций частным лицам за границей.
«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные дефициты, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — сказал Виталий Ваврищук, руководитель отдела макроэкономических исследований инвесткомпании ICU.
На этой неделе ICU запускает программу по согласованию с правительством по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.
Согласно исследованию ICU, экономика Украины в этом году несколько стабилизировалась. Это спровоцировало резкий рост цен на международные облигации с июня. Однако, по данным исследования ICU, экономическая активность, скорее всего, в конце года будет примерно на 25% ниже довоенного уровня.
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По данным MarketAxess, на прошлой неделе международные облигации торговались по цене около 29 центов за доллар.
Другой рассматриваемый вариант — получение процентных доходов, которые финансовые депозитарии вроде Euroclear получили от замороженных российских активов на сумму около $280 млрд. Euroclear получила $1,7 млрд процентов в первом полугодии от $150 млрд российских активов, попавших под международные санкции. Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС перевод части денег в Украину в виде налога на непредвиденные доходы, уплачиваемые Европейской комиссией.
Контекст
Украина развивает свой внутренний рынок облигаций. В этом году правительство заняло $10 млрд из-за продажи местных облигаций.
Напомним
В начале войны НБУ скупил большую часть новых государственных облигаций, чтобы стабилизировать экономику Украины. В настоящее время частный сектор является движущей силой роста, чему способствует прибыльность с поправкой на инфляцию, которая составляет около 10%.
По данным Министерства финансов, в текущем году банки, компании и частные лица увеличили владение казначейскими облигациями Украины на $3 млрд, в то время как активы центральных банков сократились примерно на $400 млн.
Государственные облигации Украины выросли в цене в июне-июле, поскольку инвесторы стали более оптимистичны по поводу того, какую часть своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга. Цены выросли более чем на 50% с начала июня, что сделало украинские облигации одними из лучших на мировых рынках с фиксированным доходом в этом году, поскольку стабильный поток иностранной помощи поддерживает валютные резервы Киева, в то время как прогнозы экономики страны в последнее время стали хуже.
Цена ВВП-варрантов Украины по итогам торгов в прошлую пятницу выросла примерно на 2 п.п. — до 49,2% номинала, достигнув нового максимума с начала полномасштабного вторжения в РФ.
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