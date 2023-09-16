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16 сентября 2023, 15:00 Читати українською

Украина вошла в топ-5 по уровню принятия криптоактивов в 2023 году

Украина заняла пятое место в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2023 году.

Украина заняла пятое место в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2023 году.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахНаша страна обошла Бразилию, Китай, Турцию и Великобританию.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Наша страна обошла Бразилию, Китай, Турцию и Великобританию. При этом первые четыре места заняли:

  1. Индия,
  2. Нигерия,
  3. Вьетнам,
  4. США.

Украина занимает третью позицию по качеству централизованного обслуживания, а самые плохие показатели наблюдаются с DeFi-сегментом и объемами торгов на P2P-биржах — 10 и 11 места соответственно.

В топ-10 рейтинга также вошли Филиппины, Индонезия, Пакистан и Таиланд.

Самый низкий уровень принятия криптоактивов в Японии, Канаде и Марокко.

Регионы

В Chainalysis подчеркнули, что наиболее «дружественным» по криптосфере остается регион Центральной, Южной Азии и Океании. При этом, как заметили эксперты, предопределяющие это факторы в каждом случае разные.

Оценивая ситуацию в целом, уровень принятия отрасли в мире снижается. Показатель достиг максимума во втором квартале 2021 года, а затем приблизился к нему в конце года, после чего в основном падал.

Лидерами в рейтинге остаются страны с доходами ниже среднего (LMI) в соответствии с классификацией Всемирного банка. Среди них — Нигерия, Индия и Украина. В первой десятке есть только одна страна с высокими доходами (HI) — США. Именно в странах категории LMI наблюдается наиболее значительное обновление уровня принятия в 2023 году.

Аналитики платформы видят в этом положительный признак. По их словам, дальнейшее увеличение уровня принятия отрасли среди этих стран может дать толчок соответствующей тенденции на глобальном уровне.

Источник: Минфин
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