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16 сентября 2023, 9:08 Читати українською

НБУ смягчил ряд валютных ограничений

Национальный банк с сегодняшнего дня, 16 сентября, смягчает ряд валютных ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк с сегодняшнего дня, 16 сентября, смягчает ряд валютных ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18.
Фото: bank.gov.ua

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Увеличение предложения наличной иностранной валюты

НБУ расширяет возможности для банков и небанковских финансовых учреждений проводить операции по продаже наличной иностранной валюты.

Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Следовательно, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих:

  • сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года;
  • объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продаж по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней;
  • 120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, рассчитываемой начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Нацбанком на дату такого расчета.

Расширение перечня медицинских услуг, для оплаты которых население может осуществлять трансграничные переводы

Учитывая предложения общественных организаций и банков, НБУ расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу.

Так, в соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

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Разблокирование платежей по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию правительства Украины

Нацбанк дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

«Такие изменения будут способствовать надлежащему завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями», — отметил регулятор.

Указанные смягчения, а также ряд других уточняющих изменений внесены постановлением правления НБУ от 15 сентября 2023 г. № 115 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 16 сентября 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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