В Украине индексация пенсий пройдет по новому принципу (обновлено)

Индексация пенсий в этом году произойдет по новому принципу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Пенсионная система. Начинаем реализацию комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию», — отметил Шмыгаль.

Премьер не уточнил подробности нового механизма индексации пенсий, но пообещал, что это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

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Позже на пресс-конференции Шмыгаль уточнил, что реформа солидарной пенсионной системы должна довести размер пенсии до 30% среднего заработка, передает Интерфакс-Украина.

«Реформа пенсионной системы. Традиционно 1 марта состоится индексация пенсий, как это проходило все предыдущие годы… Но в этом году мы сделаем это справедливее — мы реформируем солидарную пенсию. Мы хотим, чтобы солидарная пенсия для украинцев была понятна, прозрачна и составляла 30% от среднего заработка», — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что введение системы баллов должно устранить диспропорцию в размерах пенсионных выплат, выходивших на пенсию в разные годы.

«Если люди отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а другой — в прошлом году. Сейчас у того человека, который вышел на пенсию в прошлом году, пенсия будет в районе 5,5−6 тыс.», а у вышедшей в 2001 году пенсия будет 3,6−3,7 тыс. Огромная разница. Мы хотим эту диспропорцию устранить", — рассказал премьер.

Таким образом, по его словам, для украинцев, которые имели стабильный официальный доход и выходили на пенсию раньше, размеры пенсий подтянутся до современного уровня.

«Мы называем это справедливой индексацией пенсии», — подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что такой подход будет действовать и дальше, когда уровень пенсии будет одинаковым для всех, независимо от года выхода на пенсию.

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Напомним

«Минфин» писал, что средний размер пенсии за первый квартал 2023 года вырос на 615,66 грн или на 13,3% до 5 238,25 грн.