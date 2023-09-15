В Украине индексация пенсий пройдет по новому принципу (обновлено)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 сентября 2023, 16:33 Читати українською

В Украине индексация пенсий пройдет по новому принципу (обновлено)

Индексация пенсий в этом году произойдет по новому принципу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Индексация пенсий в этом году произойдет по новому принципу.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Пенсионная система. Начинаем реализацию комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию», — отметил Шмыгаль.

Премьер не уточнил подробности нового механизма индексации пенсий, но пообещал, что это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

Обновлено

Позже на пресс-конференции Шмыгаль уточнил, что реформа солидарной пенсионной системы должна довести размер пенсии до 30% среднего заработка, передает Интерфакс-Украина.

«Реформа пенсионной системы. Традиционно 1 марта состоится индексация пенсий, как это проходило все предыдущие годы… Но в этом году мы сделаем это справедливее — мы реформируем солидарную пенсию. Мы хотим, чтобы солидарная пенсия для украинцев была понятна, прозрачна и составляла 30% от среднего заработка», — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что введение системы баллов должно устранить диспропорцию в размерах пенсионных выплат, выходивших на пенсию в разные годы.

«Если люди отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а другой — в прошлом году. Сейчас у того человека, который вышел на пенсию в прошлом году, пенсия будет в районе 5,5−6 тыс.», а у вышедшей в 2001 году пенсия будет 3,6−3,7 тыс. Огромная разница. Мы хотим эту диспропорцию устранить", — рассказал премьер.

Таким образом, по его словам, для украинцев, которые имели стабильный официальный доход и выходили на пенсию раньше, размеры пенсий подтянутся до современного уровня.

«Мы называем это справедливой индексацией пенсии», — подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что такой подход будет действовать и дальше, когда уровень пенсии будет одинаковым для всех, независимо от года выхода на пенсию.

Читайте также: ООН начала начислять доплаты украинским пенсионерам с низкими пенсиями. Кто получит помощь

Напомним

«Минфин» писал, что средний размер пенсии за первый квартал 2023 года вырос на 615,66 грн или на 13,3% до 5 238,25 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GuitarHero, twtw и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами