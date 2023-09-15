Кабмин заложил в проекте бюджета-2024 рост экономики и замедление инфляции

Кабинет министров прогнозирует, что рост экономики Украины ускорится в 2024 году до 5%, а инфляция замедлится до 10,8%. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, обнародовавший проект бюджета.

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Правительство прогнозирует, что в 2024 году номинальный ВВП составит 7,825 трлн. грн.

Как отмечается в пояснительной записке, по данным Госстата, сокращение реального ВВП по итогам 2022 года составило 29,1%, что является наибольшим падением за годы независимости Украины, но лучше, чем ожидалось в самом начале военного вторжения.

В целом по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 2,8% по сравнению с 2022 годом, уровень инфляции — 14,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

По итогам 2024 года ожидается, что потребительская инфляция продолжит замедление до 10,8% в декабре до декабря предыдущего года.

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Напомним

«Минфин» писал, что НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году — с 2,0% до 2,9%. При этом НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.