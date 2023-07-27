НБУ прогнозирует рост ВВП на 2,9%

НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году — с 2,0% до 2,9%. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Прогноз НБУ на 2024 год

В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.

Экспорт будет возобновляться активнее после налаживания морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры.

Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Весомую роль в стимулировании экономики и дальше будет играть мягкая фискальная политика — дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.

Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.