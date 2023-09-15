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15 сентября 2023, 9:03 Читати українською

США расширили санкции против россии. Кто пополнил санкционный список

Министерство финансов США 14 сентября расширило санкционный список в отношении российских граждан и компаний, а также приближенных к Минобороны рф и Кремля олигархов. Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Министерство финансов США 14 сентября расширило санкционный список в отношении российских граждан и компаний, а также приближенных к Минобороны рф и Кремля олигархов.
Фото: armyinform.com.ua

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Под санкции попали «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич», банки «Ак Барс» и «Синко Банк», а также «Росавтодор», «Российская медная компания», Кировский машиностроительный завод, «Трансмашхолдинг» и другие.

В санкционном списке также ряд компаний российского ВПК:

  • Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»,
  • АО «Звезда»,
  • Научно-исследовательский институт машиностроения,
  • Ульяновский патронный завод.

Кроме этого, под санкциями теперь находятся участники российского рейтинга Forbes:

  • основатель «Российской медной компании» Игорь Алтушкин (36-е место, состояние — $3,4 млрд),
  • основатель «Уральской горно-металлургической компании» Искандер Махмудов (21-е место, $7,3 млрд),
  • президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев (47-е место, $2,7 млрд).

В общей сложности санкционный список дополнили более 20 человек и несколько десятков компаний, в том числе компании из Словении, Бельгии, Турции, ЦАР и ОАЭ. Из российских — НПО «Сатурн» (российская машиностроительная компания, специализирующаяся на разработке и производстве газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и судов военно-морского флота РФ), добывающая компания Agd Daymonds и другие.

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OFAC заявило, что США продолжат использовать санкции, чтобы взорвать способность России вести войну против Украины.

Ведомство подчеркнуло, что в обновленный список попали получающие выгоду лица и имеющие связи с российским оборонным сектором, военно-промышленным комплексом и Кремлем.

OFAC отмечает, что у Бокарева есть связи с министром обороны России Шойгу и другими высокопоставленными российскими чиновниками и их семьями. Он также пытается уклоняться от санкций. Искандер Махмудов, по данным OFAC, является деловым партнером и соратником Бокарева.

Под санкции также попали жена Бокарева Ольга и сын Махмудова Джахангир. Кроме этого, в санкционном списке — заместитель Шойгу Алексей Криворучко.

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Все активы в США лиц, попавших в обновленный санкционный список, будут заморожены.

Также будут заблокированы все организации, в которых 50% или более принадлежат этим лицам. Все операции с участниками санкционного списка запрещены, кроме тех, на которые выдана общая или специальная лицензия. Под запрет попадают любые пожертвования, предоставление средств, товаров или услуг как этим лицам, так и от них.

Источник: Минфин
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