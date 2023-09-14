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14 сентября 2023, 16:42 Читати українською

С апреля украинцы существенно снизили расходы за границей

Расходы украинцев за рубежом существенно снизились начиная с апреля этого года, разница между оттоком капитала в месяц составляет более $ 200 миллионов. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет ЭП.

Расходы украинцев за рубежом существенно снизились начиная с апреля этого года, разница между оттоком капитала в месяц составляет более $ 200 миллионов.

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Как изменились цифры

«Во II половине прошлого года и I квартале этого года по операциям с украинскими карточками за рубежом фиксировался отток капитала примерно на $800 млн в месяц. Начиная с марта месяца этот объем меньше $600 млн в месяц», — сказал он.

По словам Николайчука, этому, в том числе поспособствовали меры НБУ, связанные со снижением спреда между наличным и официальным обменным курсом, что, соответственно, снизило потребность или привлекательность так называемого «карточного туризма».

Читайте: Беженцы тратят $1 миллиард в месяц с украинских карт

Снижению расходов за рубежом, по словам заместителя главы регулятора, способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.

«Также мы постепенно видим и адаптацию украинских граждан, которые больше трудоустраивают за границей и все больше ориентируются на получение доходов уже за границей и меньше опираются на свои гривневые активы в Украине», — добавил Николайчук.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+13
Антон Куминов
Антон Куминов
14 сентября 2023, 17:20
#
Открыли счета в европейских банках и тратят с них
+
0
yarg
yarg
14 сентября 2023, 17:50
#
НБУ ровно это и сказал
«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні»"
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
14 сентября 2023, 18:30
#
Проблема в заголовку статті
+
+58
Qwerty1999
Qwerty1999
14 сентября 2023, 17:27
#
Стало не выгодно каруселить…

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 сентября 2023, 17:52
#
«З квітня українці суттєво зменшили витрати за кордоном» — українці проживаючи за кордоном, оформили вже картки тих країн.
+
0
PKk
PKk
14 сентября 2023, 18:10
#
Картковий курс суттєво став вищий готівкового.Купують готівку в Україні.Невигідно стало кортою розраховуватись.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 сентября 2023, 18:34
#
Картковий:
— ПУМБ = 37,50
— Приватбанк = 37,4532
— А-банк = 37,4531
— Монобанк = 37,44

Готівковий 38+

Не зрозуміло тільки одне — як знаходячись у Европі
можна купити готівкові доллари в Україні…
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