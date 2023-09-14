С апреля украинцы существенно снизили расходы за границей

Расходы украинцев за рубежом существенно снизились начиная с апреля этого года, разница между оттоком капитала в месяц составляет более $ 200 миллионов. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет ЭП.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цифры

«Во II половине прошлого года и I квартале этого года по операциям с украинскими карточками за рубежом фиксировался отток капитала примерно на $800 млн в месяц. Начиная с марта месяца этот объем меньше $600 млн в месяц», — сказал он.

По словам Николайчука, этому, в том числе поспособствовали меры НБУ, связанные со снижением спреда между наличным и официальным обменным курсом, что, соответственно, снизило потребность или привлекательность так называемого «карточного туризма».

Читайте: Беженцы тратят $1 миллиард в месяц с украинских карт

Снижению расходов за рубежом, по словам заместителя главы регулятора, способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.

«Также мы постепенно видим и адаптацию украинских граждан, которые больше трудоустраивают за границей и все больше ориентируются на получение доходов уже за границей и меньше опираются на свои гривневые активы в Украине», — добавил Николайчук.