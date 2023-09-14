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14 сентября 2023, 14:11 Читати українською

Парламент Болгарии разрешил импорт украинского зерна с 15 сентября

Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября. Об этом сообщает The Sofia Globe .

Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.
Фото: depositphotos

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Решение поддержали 124 депутата, против выступили 69.

На заседании в четверг выступил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев, признавшийся, что ранее он поддерживал идею продления запрета. Однако, по его словам, его убедили представленные Кабмина макроэкономические показатели, которые показали, что отмена запрета не вызывает беспокойства.

Он отметил, что ужесточены меры по контролю за всеми украинскими товарами, особенно зерновыми.

Напомним

12 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство Польши продлило эмбарго на импорт украинского зерна в страну.

В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации относительно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле из-за блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

13 сентября стало известно, что парламент Болгарии рассмотрит решение об отмене запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября. Проект решения утвердил комитет по экономической политике и инновациям.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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