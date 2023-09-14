Парламент Болгарии разрешил импорт украинского зерна с 15 сентября

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Решение поддержали 124 депутата, против выступили 69.

На заседании в четверг выступил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев, признавшийся, что ранее он поддерживал идею продления запрета. Однако, по его словам, его убедили представленные Кабмина макроэкономические показатели, которые показали, что отмена запрета не вызывает беспокойства.

Он отметил, что ужесточены меры по контролю за всеми украинскими товарами, особенно зерновыми.

Напомним

12 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство Польши продлило эмбарго на импорт украинского зерна в страну.

В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации относительно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле из-за блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

13 сентября стало известно, что парламент Болгарии рассмотрит решение об отмене запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября. Проект решения утвердил комитет по экономической политике и инновациям.