Банки-партнеры Украинской финансовой группы свернули выплаты по переводам Western Union и MoneyGram

Национальный банк отменил регистрацию и исключил из Реестра платежной инфраструктуры сведения о ЧАО «Украинская финансовая группа» (УФГ), как об участнике платежных систем Western Union и MoneyGram. Это сообщается в письме НБУ 27−0020/67047 от 11 сентября 2023 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Решение об отмене регистрации регулятор объяснил применением санкций к ООО «НГК «Буковина», владельцами которого являются Владислав и Георгий Бабичи, которые также являются совладельцами вышеупомянутой УФГ.

В документе НБУ, подписанном заместителем председателя Нацбанка Дмитрием Олейником, говорится, что санкции были утверждены 24 июня 2021 года.

«К ООО «НГК «Буковина» (код ЕГРПОУ 32572617), владельцами которого являются Бабич Владислав Валерьевич и Бабич Георгий Валерьевич, которые являются одновременно владельцами существенного участия ЧАО «УФГ», решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18.06.2021, введенным в действие Указом Президента Украины 24.06.2021 № 266/2021, были применены санкции [вид ограничительного мероприятия — аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами], срок действия санкции — бессрочно», — буквально сказано в письме регулятора.

После этой информации банки-партнеры УФГ (не заключившие новых контрактов) по переводам Western Union и MoneyGram были вынуждены свернуть выплаты перечислений по данным системам. В начале 2023 года сообщалось о по меньшей мере 40 таких банков, а Украинскую финансовую группу называли одним из старейших партнеров Western Union с крупной долей на рынке переводов.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что выплаты переводов Western Union свернул Юнекс Банк.

До большой войны Национальный банк публиковал отчет об оверсайте инфраструктуры финансового рынка, последний — за 2020 год. В нем Western Union находится в числе лидеров рынка денежных переводов с крупными объемами операций.

Национальный банк пока не публиковал список банков, которые продолжают выплаты денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Финансисты советуют уточнять эту информацию в контакт-центрах перед походом по банковским отделениям, а также предварительно заказывать крупные валютные суммы к выплате.