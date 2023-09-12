Unex bank приостановил выдачу денежных переводов Western Union

Unex Bank временно приостановил выдачу денежных переводов Western Union. Причина — отзыв лицензии и исключение из реестра платежной инфраструктуры сведений о компании-участнике платежной системы Western Union, выполнявшей функции провайдера услуги соответствующих международных переводов.

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Что с преданиями

Деньги, отправленные в Украину с помощью системы международных переводов Western Union, по-прежнему учитываются в системе и не заблокированы.

«Мы уже работаем над разрешением сложившейся ситуации и в ближайшее время надеемся сообщить о возобновлении выдачи денежных переводов во всех отделениях Unex Bank», — сообщили в банке.

Что делать клиентам

Клиенты могут обратиться в другие финансовые учреждения, предлагающие услугу выдачи международных переводов Western Union. Напомним, что для получения перевода вам необходим контрольный номер перевода и паспорт.