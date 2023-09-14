Зеленский анонсировал индексацию пенсий в марте 2024 года

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил , что в Украине в 2024 году проведут индексацию пенсионных выплат.

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Индексация пенсий

По его словам, индексация пройдет в предусмотренные законом сроки — в марте 2024 года.

«Конечно, будет существенная индексация пенсий — планируем на март, как это предусмотрено законом», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в госбюджете на следующий год акцент делается не только на оборонной промышленности, но и стимулировании экономики. В частности, на увеличении производств, рабочих местах и всем, что ускорит восстановление Украины.

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Напомним

В Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривны.