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13 сентября 2023, 16:16 Читати українською

Венгрия хочет расширить эмбарго на импорт украинского зерна с 15 сентября

Венгрия планирует расширить эмбарго на импорт украинской агропродукции после 15 сентября. О таких договоренностях с Румынией, Словакией и Болгарией сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет Reuters.

Венгрия планирует расширить эмбарго на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.
Фото:depositphotos

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Новые национальные ограничения будут касаться более широкого спектра украинских продуктов, чем действующие меры, заявил Надь.

«Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении действующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке», — подчеркнул министр.

Напомним

12 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство Польши продлило эмбарго на импорт украинского зерна в страну.

В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации относительно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле из-за блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

13 сентября стало известно, что парламент Болгарии рассмотрит решение об отмене запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября. Проект решения утвердил комитет по экономической политике и инновациям.

Источник: Минфин
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