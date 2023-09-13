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13 сентября 2023, 15:54 Читати українською

В ЕС анонсировали продолжение временной защиты для украинцев

Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории Европейского Союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Радио Свобода».

Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории Европейского Союза.

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Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ убежище в ЕС обнаружили 4 млн украинцев.

«Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это была Европа, которая ответила на зов истории», — высказалась фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии заверила, что поддержка Украины будет продолжаться.

«Только в этом году мы предоставили 12 млрд на выплату заработной платы и пенсий, чтобы поддерживать работу больничных школ и других служб. И через наше предложение активов мы наращиваем производство боеприпасов, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности Украины», — добавила еврочиновник.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 сентября 2023, 16:19
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Как раз после угроз всяких арахамий вернуть за месяц всех уклонистов ЕС быстренько подсуетилась и продлевает пребывание беженцам. То есть выдавать украинцев по хотелкам арахамий никто не будет
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