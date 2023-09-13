В ЕС анонсировали продолжение временной защиты для украинцев

Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории Европейского Союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Радио Свобода».

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Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ убежище в ЕС обнаружили 4 млн украинцев.

«Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это была Европа, которая ответила на зов истории», — высказалась фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии заверила, что поддержка Украины будет продолжаться.

«Только в этом году мы предоставили 12 млрд на выплату заработной платы и пенсий, чтобы поддерживать работу больничных школ и других служб. И через наше предложение активов мы наращиваем производство боеприпасов, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности Украины», — добавила еврочиновник.