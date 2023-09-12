«Декларации должны быть открыты»: Зеленский ветировал закон об е-декларировании

Вето

«Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — подчеркнул он.

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Напомним

5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров.

Законопроект № 9534 предусматривает, в частности, подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления закона в силу. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности для начала переговоров о вступлении в ЕС.