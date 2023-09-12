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12 сентября 2023, 11:31 Читати українською

«Декларации должны быть открыты»: Зеленский ветировал закон об е-декларировании

Президент Владимир Зеленский ветировал закон № 9534 о возобновлении декларирования. Об этом он сообщил в Telegram.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон № 9534 о возобновлении декларирования.

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Вето

«Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — подчеркнул он.

Читайте: Рада вернула электронное декларирование, но засекретила декларации еще на год

Напомним

5 сентября Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования для чиновников и депутатов, однако отказалась принять основную правку о немедленном открытии реестров.

Законопроект № 9534 предусматривает, в частности, подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления закона в силу. Принятие этого закона необходимо Украине, в частности для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+20
KValera
KValera
12 сентября 2023, 11:36
#
Бояре плохие. Царь хороший.
+
0
Илья Лимпа
Илья Лимпа
12 сентября 2023, 11:58
#
Для підняття і так низьких рейтингів
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
12 сентября 2023, 12:01
#
Не вийшло між крапель проскочити, а так хотілось (((
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