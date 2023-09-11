Чехия планирует продлить временную защиту для украинских беженцев до конца марта 2025 года

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Что известно

Одновременно власти планируют оказывать беженцам, получившим в Чехии статус временной защиты, финансовую поддержку при их возвращении в Украину.

Правительство установит максимальный размер финансовой помощи для содействия добровольному возвращению беженцев на родину.

Беженцы смогут обратиться за помощью только один раз, и сделать это они смогут не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание благодаря временной защите, то есть практически до конца следующего года.

Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.

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По данным чешского МВД, в настоящее время в Чехии находятся около 360 тысяч человек с временной защитой, подавляющее большинство составляют женщины с детьми.