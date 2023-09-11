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11 сентября 2023, 15:45 Читати українською

Чехия планирует продлить временную защиту для украинских беженцев до конца марта 2025 года

Правительство Чехии планирует 13 сентября рассмотреть поправку, предусматривающую продление статуса защиты для украинских беженцев до конца марта 2025 года. Об этом сообщает Европейская правда.

Правительство Чехии планирует 13 сентября рассмотреть поправку, предусматривающую продление статуса защиты для украинских беженцев до конца марта 2025 года.
Фото: krymsos.com

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Что известно

Одновременно власти планируют оказывать беженцам, получившим в Чехии статус временной защиты, финансовую поддержку при их возвращении в Украину.

Правительство установит максимальный размер финансовой помощи для содействия добровольному возвращению беженцев на родину.

Беженцы смогут обратиться за помощью только один раз, и сделать это они смогут не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание благодаря временной защите, то есть практически до конца следующего года.

Если позже эти люди захотят получить долгосрочную визу в Чехии, они должны будут сначала вернуть половину суммы, которую им предоставило чешское правительство для возвращения домой.

Читайте: Греция изменила срок пребывания для беженцев из Украины

По данным чешского МВД, в настоящее время в Чехии находятся около 360 тысяч человек с временной защитой, подавляющее большинство составляют женщины с детьми.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Чехия ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам ради экономии средств в бюджете.

В Чехии была принята поправка к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год — до конца марта 2025 года.

Источник: Минфин
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