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11 сентября 2023, 12:19 Читати українською

Правительство ожидает рост ВВП Украины на 3-4% в этом году

Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3−4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Укринформ .

Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3−4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности.
Фото: depositphotos

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Рост ВВП

«Рост ВВП будет на уровне 4%. Скептики говорят, что рост составит примерно 3%. В основных отраслях промышленности видим улучшение. Урожай зерна составит около 50 миллионов тонн. Есть определенные проблемы с экспортом, но я думаю, что ситуация улучшится за счет альтернативных» маршрутов", — отметила вице-премьер.

Свириденко добавила, что правительство работает над решением проблем экспорта совместно с западными партнерами и финансовыми институциями.

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Рынок труда в Украине имеет структурные проблемы и около 5 миллионов украинцев остаются за границей.

«У безработных нет тех навыков, которые нуждаются в рынке труда, поэтому в этом и следующем году мы сосредоточимся на вопросах подготовки и переподготовки, поскольку обеспечить восстановление и восстановление Украины без этого будет невозможно», — добавила Свириденко.

По словам вице-премьера, двумя неотложными шагами, необходимыми для эффективного восстановления Украины является поддержка местного бизнеса и страхование рисков.

«Мы в правительстве должны сосредоточиться на двух вещах. Поддержка местного бизнеса, который является налогоплательщиком, что позволит ему платить заработную плату работникам, а нам выплачивать денежное довольствие военным. А также страхование.»

Правительство ожидает, что парламент проголосует поправки и изменения в законодательство, что позволит украинским агентствам страховать как украинские, так и иностранные компании, которые будут вовлечены в восстановление Украины", — резюмировала Свириденко.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Бедный папа
Бедный папа
11 сентября 2023, 12:28
#
> «У безработных нет тех навыков, которые нуждаются в рынке труда»

У рынка труда нет тех зарплат, в которых нуждаются те кто с навыками.
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