В Госслужбу занятости с начала года обратилось более 523 тысяч граждан. Сколько нашли работу

За первые восемь месяцев 2023 года услугами Государственной службы занятости воспользовались более 523 тысяч граждан, половина из них получали пособие по безработице. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

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В течение января-августа 2023:

услугами Государственной службы занятости воспользовались более 523 тысяч граждан, из них 395 тысяч имели статус зарегистрированного безработного;

пособие по безработице получали 255 тысяч человек;

новое рабочее место при содействии службы нашли 145,5 тысячи украинцев, из них 103,5 тысяч — зарегистрированных безработных.

«Неизменной остается тенденция высокого спроса у работодателей на квалифицированных рабочих с инструментом и работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин. Работодатели ищут опытных трактористов, водителей, электриков, токарей, продавцов, поваров, пекарей, швей, слесарей, электрогазосварщиков», — говорится в сообщении.

С начала года профессиональное обучение проходило более 20 тысяч безработных, из них в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости — 11,5 тысячи слушателей.

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Чаще всего обучение проводилось по профессиям:

продавец,

повар,

швея,

администратор,

бухгалтер,

кассир,

парикмахер,

водитель,

электрогазосварщик,

тракторист.

После окончания учебы слушатели получили документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации.

Ваучер на обучение для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда получили более 12 тысяч граждан.

В общественных и других временных работах участвовало более 16,7 тыс. человек. Также Госслужба занятости выдала 44,5 тысячи направлений для участия безработных в общественно полезных работах в 19 областях Украины.