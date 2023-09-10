В Пенсионном фонде рассказали, повлияет ли помощь ООН пенсионерам на субсидию

Малообеспеченные пенсионеры в прифронтовых зонах стали получать помощь ООН. Эти выплаты не влияют на размер субсидий. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

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В ПФУ отметили, что порядок помощи регулируется постановлением Кабинета министров от 28 июля 2023 г. № 781 «О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения».

Согласно документу, помощь, оказываемая получателям пенсий в рамках указанного проекта, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.

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Напомним

«Минфин» писал, что Всемирная продовольственная программа ООН в Украине начала начислять доплаты пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий и чьи пенсии не превышают 3 000 грн.

Размер пособия — это сумма, которой не хватает до 3 000 грн. При этом она не может быть ниже 100 грн.

Как получить доплату

Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не нужно. Она проводится без подачи заявления, согласно информации, имеющейся в государственных реестрах.

Выплата денежной помощи производится путем перечисления средств на счета пенсионеров.