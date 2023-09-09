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9 сентября 2023, 11:40 Читати українською

Зеленский наложит вето на законопроект об электронном декларировании и предложит правки — Железняк

Президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект № 9534 о возобновлении декларирования и вернет документ в парламент с предложением открыть реестр имущественных деклараций чиновников сразу. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект № 9534 о возобновлении декларирования и вернет документ в парламент с предложением открыть реестр имущественных деклараций чиновников сразу.
Фото: president.gov.ua

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По его словам, закон полностью подготовили на подпись председателю Верховной Рады. По возвращении из командировки в Японию он завизирует документ, и его отправят в офис президента.

«По информации из многих источников, президент быстро наложит вето. И предложит свои правки, так чтобы декларации были открыты сразу. Затем парламент где-то в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям», — отметил Железняк.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная рада 5 сентября поддержала возобновление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 — об открытии деклараций. Ее поддержали только 199 депутатов при минимально необходимом количестве 226 голосов.

Источник: Минфин
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