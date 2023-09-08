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8 сентября 2023, 14:37 Читати українською

Число украинцев со статусом временной защиты в ЕС возросло до 4,1 миллиона человек

По состоянию на 31 июля 2023 года более 4,1 млн человек, покинувших Украину после российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС. Об этом сообщает Евростат.

По состоянию на 31 июля 2023 года более 4,1 млн человек, покинувших Украину после российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС.
Фото: pixabay.com

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Стоит отметить, что к концу апреля 2023 года статус временной защиты в ЕС имели 3,9 млн человек.

Основными странами ЕС, которые приняли украинцев и предоставили статус временной защиты, стали:

  • Германия (1,15 млн человек, 28% от общего количества),
  • Польша (971 080, 24%),
  • Чехия (357540,9%).

К концу июня 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС увеличилось на 45 915 (+1,1%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 445, +1,8%), Чехии (+8400, +2,5%) и Нидерландах (+3515, +2,9%).

В двух странах наблюдалось снижение количества людей, находящихся во временной защите: Польша (-6660, -0,7%) и Латвия (-1760, -4,2%).

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Если сравнивать население каждого члена ЕС, наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (33), Польше (26,4), Эстонии (25,9), Болгарии (25,3) и Литве (25), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС равнялся 9,2 на тысячу человек.

Взрослые женщины составляли около половины (46,6%) получателей временной защиты в ЕС. Дети составляли не более трети (34,2%), а взрослые мужчины составляли менее пятой части (19,2%) от общего количества.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
ZiDion
ZiDion
8 сентября 2023, 15:17
#
Интересно сколько людей останется в Германии, Чехии после того как пособии отменят по 400 евро в месяц
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0
BrutForce
BrutForce
8 сентября 2023, 15:32
#
Так в Чехії наче вже, страховка так точно. Хто працює, ті залишаться.
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0
vipbmz
vipbmz
8 сентября 2023, 15:38
#
Якщо виплати відмінять, майже всі пенсіонери повернуться це десь 400тис., потім буде залежати коли скінчиться війна , тоді ще повернуться частково матері с дітьми.
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0
Rubi0
Rubi0
8 сентября 2023, 15:51
#
Ключевое что вернуться пенсионеры или люди предпенсионного возврата, у них есть куда возвращаться, это и будет те 30−40 процентов которые прогнозируют, только толку от них государству?
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0
Dafxf4300
Dafxf4300
8 сентября 2023, 15:31
#
Все останутся, зарплаты там не украинские…
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