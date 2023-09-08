Число украинцев со статусом временной защиты в ЕС возросло до 4,1 миллиона человек

По состоянию на 31 июля 2023 года более 4,1 млн человек, покинувших Украину после российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС. Об этом сообщает Евростат.

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Стоит отметить, что к концу апреля 2023 года статус временной защиты в ЕС имели 3,9 млн человек.

Основными странами ЕС, которые приняли украинцев и предоставили статус временной защиты, стали:

Германия (1,15 млн человек, 28% от общего количества),

Польша (971 080, 24%),

Чехия (357540,9%).

К концу июня 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС увеличилось на 45 915 (+1,1%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 445, +1,8%), Чехии (+8400, +2,5%) и Нидерландах (+3515, +2,9%).

В двух странах наблюдалось снижение количества людей, находящихся во временной защите: Польша (-6660, -0,7%) и Латвия (-1760, -4,2%).

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Если сравнивать население каждого члена ЕС, наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (33), Польше (26,4), Эстонии (25,9), Болгарии (25,3) и Литве (25), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС равнялся 9,2 на тысячу человек.

Взрослые женщины составляли около половины (46,6%) получателей временной защиты в ЕС. Дети составляли не более трети (34,2%), а взрослые мужчины составляли менее пятой части (19,2%) от общего количества.