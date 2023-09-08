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8 сентября 2023, 14:04 Читати українською

НБУ потребовал от банков искать подсанкционных лиц среди клиентов платежных организаций

Нацбанк потребовал от банков в рамках финансового мониторинга проверять не только собственных клиентов, но и клиентов, обслуживаемых ими небанковских финучреждений, и выявлять среди них подсанкционных лиц. Об этом говорится в письме НБУ № 25−0005/52369.

Нацбанк потребовал от банков в рамках финансового мониторинга проверять не только собственных клиентов, но и клиентов, обслуживаемых ими небанковских финучреждений, и выявлять среди них подсанкционных лиц.
Фото: bank.gov.ua

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Речь идет о случаях, когда банки открывают счета платежным организациям и обслуживают их проводки. В первую очередь, речь о компаниях, владеющих платежными терминалами, расставленных по украинским ТРЦ, магазинам, АЗС и пр.

Национальный банк хочет, чтобы банки так наладили работу с обслуживаемыми ими платежниками, чтобы выявлять среди клиентов небанковских финучреждений лиц, попавших под санкции и ограничивать их обслуживание. При этом регулятор сделал оговорку, что выявлять их следует в случае «наличия информации».

Точных инструкций НБУ на этот счет не дал — как именно банки и небанковские финучреждения должны распознавать подсанкционных лиц, особенно, когда те проводят операции с внесением наличных средств (без идентификации через «Дию» или карточный счет).

Напомним, что лица, попадавшие под санкции Совета нацбезопасности и обороны, лишаются права на финансовое обслуживание. Сразу после попадания в санкционный список СНБО человеку/организации должны остановить все финоперации и заблокировать счета. Для этого от банкиров требуют постоянно мониторить санкционные списки после их обновления. Ранее они искали подсанкционных лиц лишь среди своих собственных клиентов, но теперь их обязали делать это и для партнерских платежных организаций.

«Банкам следует настроить внутренние системы мониторинга финансовых операций и предусмотреть в договорах, заключаемых с небанковскими платежными организациями, которые открывают в банке расчетный счет, такой формат сотрудничества (например, проведение отдельных операций в разрезе отдельных физических и юридических лиц) и обмен информации (например, использование формата реестра операций, который позволит автоматизировать осуществление проверки по санкционным спискам), который даст возможность банку обеспечить выявление санкционных лиц», — говорится в письме Нацбанка № 25−0005/52369.

Этот документ подписала директор Департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
8 сентября 2023, 15:01
#
Мне уже блокировали бюджетный платеж , и на новой почте отказывались принять деньги с карты … ищут однофамильцев …
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matroskin
matroskin
8 сентября 2023, 15:16
#
Главное чтоб не догадались что все за «словацкий» газ платят, который на самом деле российский. :)
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0
yarg
yarg
8 сентября 2023, 15:52
#
Эта тематика уже не заходит. меняйте :)
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