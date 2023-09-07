В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:
Когда Украина откажется от гривни и перейдет на евро. Заседание НБУ. Прогноз курса (видео)
- Стоит ли Украине отказываться от гривны и переходить на евро?
- Исторический опыт перехода на евро присоединившихся к ЕС стран.
- Чехия и Польша не стали торопиться с переходом на евро
- Риски для гривны
- Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 7 по 13 сентября
- Заседание НБУ — отпустят ли курс
Источник: Минфин
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