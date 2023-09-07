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7 сентября 2023, 13:02 Читати українською

Когда Украина откажется от гривни и перейдет на евро. Заседание НБУ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:

  • Стоит ли Украине отказываться от гривны и переходить на евро?
  • Исторический опыт перехода на евро присоединившихся к ЕС стран.
  • Чехия и Польша не стали торопиться с переходом на евро
  • Риски для гривны
  • Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 7 по 13 сентября
  • Заседание НБУ — отпустят ли курс

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+63
Genna Smatko
Genna Smatko
7 сентября 2023, 13:10
#
Чим раніше тим краще, а то буде як в Турції. Наші бариги завжди будуть гратися на курсі гривні. Таким чином ще можна знищити мінял які на вулицях стоять і вже всіх задовбали.
+
0
ZiDion
ZiDion
7 сентября 2023, 13:34
#
Как будто от Украины что-то зависит, государство давно под контролем кредиторов, что-то не так сделал и дефолт + гиперинфляция как в Аргентине.
+
0
jakiro
jakiro
7 сентября 2023, 13:43
#
А чо не на долар?
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