Лучший отзыв августа: как А-Банк наказал своего клиента, сообщившего об ошибочном зачислении денег на свою карту

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в августе. Им стал пользователь под ником financict , который рассказал, сколько можно потерять, если на твою банковскую карту случайно поступит перевод от неизвестного лица. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Плата в четырехкратном размере

Автор сообщил, что несколько месяцев его счет в А-Банке вместе со 100 тыс. грн остается заблокированным. Поводом для блокировки послужило поступление на карту 9500 грн от неизвестного лица. По словам financict, он сразу сообщил А-Банк об ошибочном платеже и изъявил желание вернуть его отправителю. Но это никак ему не помогло: банк заблокировал счет и теперь, чтобы его разблокировать, требует от владельца счета оплатить 30% от остатка на балансе, а это, как подчеркивает автор отзыва, более 30 тыс. грн.

«Шантажируют — не разблокируют мне счет, пока я им не переведу эту сумму, причем официальный запрос никакой не дают, а только перезванивают с незнакомого номера и устно сообщают о каком-то пункте договора, которого нет на официальном сайте, но по которому я должен перечислить 30 % от остатка для разблокировки», — пишет financict.

В таких действиях банка или отдельных его сотрудников пользователь подозревает мошенничество, мол, таким образом у него хотят выманить деньги. Поэтому, если банк и дальше будет настаивать на таком варианте решения вопроса, он намерен обращаться в НБУ и полицию.

Как комментирует ситуацию банк

В службе поддержки отметили, что банк может блокировать карту в случае поступления жалобы.

«По итогу рассмотрения жалобы Банк может предложить Клиенту вернуть средства заявителю и также имеет право принять решение о прекращении деловых отношений с Клиентом, согласно Условиям и Правилам Банка, где в пункте 3.3.20. (сказано, — ред.) В случае прекращения деловых отношений по инициативе Банка, предусмотрена комиссия за перечисление средств в размере 30% от доступного остатка на балансе», — прокомментировали в финучреждении.

Более подробно в А-Банке прокомментировали ситуацию по запросу «Минфина». Так, по объяснению прессслужбы финучреждения, клиент был заблокирован не за ошибочный платеж, а именно за получение мошеннического перевода от клиента Монобанка .

«Потерпевший клиент обратился в Моно и в Киберполицию (есть заявление). На основании разбора кейса банк принял решение разорвать отношения + получил от клиента согласие на дебетирование карты. Остатки в полном объеме возвращены клиенту», — сообщили в финучреждении.

При этом в банке отметили, что блокирование счета с последующим дебетированием проводится исключительно при наличии жалоб от пострадавших клиентов, в т. ч. других банков, и проведенной проверки. Это следствие того, что клиент или сам участвовал или передал карты третьим лицам.

Банк при рассмотрении жалобы и ее отработке коммуницирует с клиентом средствами телефонии, как самостоятельно, так и при обращении клиента. При этом несмотря на наличие мотивированной жалобы, дебетирование не проводится без согласования с клиентом", — подчеркнули в пресс-службе.

На замечание, что никто не застрахован от того, что ему на карту могут ошибочно сбросить деньги, а потому, как избежать подобных неприятностей, в А-Банке прямо не ответили. Только заверили, что ошибочно зачисленные платежи возвращаются по согласованию с клиентом. Однако это не мошенничество, и банк с таким клиентом деловые отношения не разрывает.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.