Умеров стал новым министром обороны Украины. Что о нем известно

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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За соответствующее решение проголосовало 338 народных депутатов.

«Для меня большая честь быть представленным Президентом Украины Владимиром Зеленским возглавить Министерство обороны Украины. Благодарен коллегам из парламента за оказанное доверие», — написал Умеров в Facebook.

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны ходили уже давно. Они усугубились после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции для украинских военных по завышенным ценам.

В понедельник, 4 сентября, Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

В свою очередь в тот же день Умеров подал заявление об освобождении от должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

Напомним

«Минфин» писал, что 7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила нардепа Рустема Умерова от партии Голос на должность председателя Фонда государственного имущества.

Что известно об Умерове