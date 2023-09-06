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6 сентября 2023, 15:01 Читати українською

Умеров стал новым министром обороны Украины. Что о нем известно

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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За соответствующее решение проголосовало 338 народных депутатов.

«Для меня большая честь быть представленным Президентом Украины Владимиром Зеленским возглавить Министерство обороны Украины. Благодарен коллегам из парламента за оказанное доверие», — написал Умеров в Facebook.

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны ходили уже давно. Они усугубились после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции для украинских военных по завышенным ценам.

В понедельник, 4 сентября, Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

В свою очередь в тот же день Умеров подал заявление об освобождении от должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

Напомним

«Минфин» писал, что 7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила нардепа Рустема Умерова от партии Голос на должность председателя Фонда государственного имущества.

Что известно об Умерове

  • Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с россией.
  • 2019 был избран народным депутатом 9-го созыва от партии «Голос» номером 18 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции.
  • Секретарь Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
  • Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник Лидера крымскотатарского народа Мустафи Джемилева, а затем был его помощником-консультантом.
  • В 2016 году оказал помощь в создании Фонда Культурного Наследия, с 2014 года — соучредитель благотворительного фонда Евкаф. В 2013 году основал фонд ASTEM Foundation и работал управляющим директором международной инвестиционной компании ASTEM.
  • В 2012 году стал соучредителем и членом правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации, также являлся доверенным лицом кандидата в народные депутаты по 10 округу (АР Крым) Ахтема Чийгоза.
  • С 2011 по 2013 год был соучредителем Фонда Развития Крыма.
  • В 2011—2013 годах занимал такую должность в компании iCapital, а в 2010—2011 годах — в компании ICG Investments.
  • В 2007 году был соучредителем международной организации Bizin Qirim и О Землячества крымских татар.
  • С 2003 по 2010 год работал в компании lifecell, где прошел путь от начальника управления до начальника департамента.
  • Окончил Национальную Академию управления по специальностям экономика и финансы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+28
lohsuper
lohsuper
6 сентября 2023, 15:12
#
Продолжим дело Резникова, схемы те же люди и лица Новые. Фонда Развития Крыма звучит многообещающе интересно сколько отмыли денег. Не стыдна такую БИО выкладывать? смех смешной
+
+28
Oligarh
Oligarh
6 сентября 2023, 15:25
#
Я вот даже не знаю… после такого порнографического слива и видимо это только часть подобных видео, как не стыдно вообще на такой пост ставить такого человека, как ему самому не стыдно?
+
0
Три літри
Три літри
6 сентября 2023, 17:25
#
У москалів синхронно підтопило — що вже свідчить про непоганий вибір
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