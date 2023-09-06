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6 сентября 2023, 13:03 Читати українською

Заседание апелляции по делу Коломойского не состоялось

Заседание в Киевском апелляционном суде по апелляции олигарха Игоря Коломойского на решение о содержании его под стражей из-за дела о мошенничестве и отмывании средств сегодня, 6 сентября, не состоялось в связи с отсутствием материалов из Шевченковского суда. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ГПК).

Заседание в Киевском апелляционном суде по апелляции олигарха Игоря Коломойского на решение о содержании его под стражей из-за дела о мошенничестве и отмывании средств сегодня, 6 сентября, не состоялось в связи с отсутствием материалов из Шевченковского суда.
Фото: t.me/fuckcorruption

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Отмечается, что Коломойский, который сейчас находится в СИЗО, в суд не был доставлен.

«Завтра в Шевченковском суде будет провозглашен полный текст решения по избранию меры пресечения Коломойскому. Следующее заседание состоится 25 сентября. До этого времени олигарх будет находиться в СИЗО, если не внесет залог в 509 млн грн», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в субботу, 2 сентября, детективы СБУ вместе с БЭБ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

На следующий день, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн.

При этом адвокаты олигарха заявили, что Коломойский не планирует вносить залог более чем в 500 млн грн. По словам защитников Коломойского, судебное заседание проходило с рядом нарушений, а им не дали времени на сбор материалов по делу, поэтому они готовят апелляцию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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