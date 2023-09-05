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5 сентября 2023, 13:36 Читати українською

Китай направит рекордные $40 миллиардов на производство микрочипов — Reuters

Китай планирует запустить новый государственный инвестиционный фонд, призванный привлечь около $40 млрд для полупроводникового сектора. Таким образом, страна наращивает усилия с целью догнать США и других соперников, сообщает Reuters.

Китай планирует запустить новый государственный инвестиционный фонд, призванный привлечь около $40 млрд для полупроводникового сектора.
Фото: pixabay.com

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Вероятно, это будет самый крупный из трех фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных микросхем, также известным как Большой фонд.

Его цель привлечь 300 млрд юаней ($41 млрд) превышает аналогичные фонды в 2014 и 2019 годах, которые согласно отчетам правительства собрали 138,7 млрд юаней и 200 млрд юаней соответственно.

Одной из основных отраслей инвестиций станет оборудование для производства чипов.

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Президент Си Цзиньпин уже давно заявляет о необходимости достижения Китаем самообеспеченности полупроводниками. Эта необходимость стала еще более неотложной после того, как Вашингтон ввел ряд мер по экспортному контролю за последние несколько лет, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые чипы для повышения своего военного потенциала.

В октябре США ввели масштабный пакет санкций, ограничивший доступ Китая к передовому оборудованию для производства микросхем, а союзники США Япония и Нидерланды сделали аналогичные шаги.

По словам двух источников, новый фонд одобрили китайские власти в последние месяцы. Министерство финансов Китая планирует внести 60 млрд. юаней.

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Процесс сбора средств, вероятно, займет месяцы, и не было сразу понятно, когда будет запущен третий фонд или будут ли внесены дальнейшие изменения в план, сказали источники.

Спонсоры двух предыдущих фондов Большого фонда включают министерство финансов и богатые государственные предприятия, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.

В течение многих лет Большой фонд предоставлял финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти и ряду более мелких компаний и фондов.

Источник: Минфин
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