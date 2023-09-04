Эрдоган не убедил: Путин назвал условия возвращения к «зерновому соглашению»

Россия готова реанимировать «зерновое соглашение» после того, как будут выполнены все условия Кремля. Об этом заявил президент россии Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Таипом Реджепом Эрдоганом, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Хотел бы снова подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать „зерновое соглашение“. И я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту (Турции, — ред.)», — отметил Путин.

По его словам, соглашение будет подписано сразу, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в нем договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции.

В то же время Путин сказал, что россия намерена организовать поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира.

«Намерены организовать поставки 1 млн тонн зерна из россии по преференциальной цене для переработки в Турцию и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны», — сказал он.

«Рассчитываем в этом смысле и на помощь Государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», — добавил российский президент.

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После выхода из «зернового соглашения» россия экспортировала рекордное количество зерна

По данным российского агентства «Интерфакс», россия в августе отгрузила на экспорт 7,7 миллиона тонн зерна — объем стал рекордным для этого месяца показателем за последние семь лет и на 32% превысил показатель августа прошлого года.

Экспорт пшеницы составил 65 млн тонн, что на 36,6% больше, чем в августе 2022 года. Но это оказалось меньше, чем в августе рекордного по отгрузкам 2021/2022 сельскохозяйственного года (6,6 млн тонн).

Экспорт ячменя вырос на 7%, до 997 тыс. тонн, кукурузы — почти в 1,9 раза, до 212 тыс. тонн.

Самым большим покупателем российской пшеницы в августе стал Египет, куда отгрузили 910 тыс. тонн. На втором месте — Алжир, третье место заняла Турция.

В топ-5 покупателей российской пшеницы в августе также вошли Кения и Бангладеш.

«Зерновая сделка»

С начала полномасштабной войны россии против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

17 июля МИД рф сообщил, что без участия россии Черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.