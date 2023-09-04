Глава Фонда госимущества подал в отставку. Он должен стать новым министром обороны

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Об этом сообщает глава В Р Руслан Стефанчук.

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«В Верховную Раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности», — написал он.

Стефанчук заявил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Следует отметить, что Алексей Резников уже подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

Об отставке Резникова говорили уже давно. Такие слухи раздавались после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

Также сообщалось, что после увольнения Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эти данные пока не подтверждены.

Что дальше

Первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что заявление относительно Резникова сегодня-завтра рассмотрит Комитет по безопасности ВР. Аналогично заявление Умерова рассмотрит Комитет по экономике ВР.

После этого за их отставки должны проголосовать в Раде.

Дальше президент должен внести кандидатуру Умерова как нового министра обороны. После этого соберется фракция «Слуги народа» и как коалиция внесет кандидатуру нового главы ФГИУ. Это состоится вечером после заседания фракции.

Затем на следующее пленарное заседание снова собираются указанные Комитеты ВРУ и одобряют представление о назначении. Далее состоится голосование в Раде.