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4 сентября 2023, 12:01 Читати українською

Глава Фонда госимущества подал в отставку. Он должен стать новым министром обороны

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Об этом сообщает глава В Р Руслан Стефанчук.

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении.
Фото: wikipedia.org

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«В Верховную Раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности», — написал он.

Стефанчук заявил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Следует отметить, что Алексей Резников уже подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

Об отставке Резникова говорили уже давно. Такие слухи раздавались после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

Также сообщалось, что после увольнения Резникова могут назначить послом в Британии. Однако эти данные пока не подтверждены.

Что дальше

Первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что заявление относительно Резникова сегодня-завтра рассмотрит Комитет по безопасности ВР. Аналогично заявление Умерова рассмотрит Комитет по экономике ВР.

После этого за их отставки должны проголосовать в Раде.

Дальше президент должен внести кандидатуру Умерова как нового министра обороны. После этого соберется фракция «Слуги народа» и как коалиция внесет кандидатуру нового главы ФГИУ. Это состоится вечером после заседания фракции.

Затем на следующее пленарное заседание снова собираются указанные Комитеты ВРУ и одобряют представление о назначении. Далее состоится голосование в Раде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
4 сентября 2023, 12:33
#
Який боком він до оборони? Тим, де карман вже відкритий?
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