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4 сентября 2023, 12:33 Читати українською

США с начала большой войны арестовали за рубежом российских активов на $1 миллиард

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США наложили арест на более чем $1 млрд частных российских активов в других странах. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако в интервью CBS News.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США наложили арест на более чем $1 млрд частных российских активов в других странах.
Фото: pixabay.com

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«Мы задерживали самолеты в Швейцарии и Ближнем Востоке. Арестовали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Также выдвинули обвинения в отмывании денег в Великобритании. Таким образом мы показали, что спрятаться негде», — заявила она.

Офис Монако руководит рабочей группой KleptoCapture — подразделением Минюста, созданным в марте 2022 года для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов и поиска их скрытых активов по всему миру. По словам замгенпрокурора, эта работа опирается на широкое сотрудничество с иностранными партнерами.

«Мы видим действительно беспрецедентную сплоченность международного сообщества, которое объединилось, чтобы изолировать путинский режим, осудить его невероятную жестокость против украинского народа», — отметила она.

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KleptoCapture не только ищет приспешников Кремля, скрывающих активы, а также и тех, кто помогает олигархам избегать санкций.

«Банкам, авиационной отрасли, страховым компаниям, всем, кто собирается выводить российские активы — это знак и предупреждение: будьте осторожны с теми, с кем имеете дело, потому что мы наблюдаем. И будут последствия, если вы будете помогать и будете способствовать уклонению от санкций», — заявила Монако.

В прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фиджи суперяхту стоимостью $300 млн, принадлежавшую олигарху Сулейману Керимову, а также потребовало конфискации яхты стоимостью $90 млн у берегов Испании, принадлежавшей олигарху Виктору Вексельбергу.

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Среди предметов роскоши, которые Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны — самолет Gulfstream стоимостью $60 млн и самолет Boeing стоимостью $350 млн, зарегистрированы на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, связанных с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

«Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в пользу украинского народа», — отметила Монако.

Источник: Минфин
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