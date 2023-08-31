Главное за четверг: Евро в Украине до вступления в ЕС, украинцы ошибочно получают выплаты и курс валют

Очередные скачки курса подогревают интерес наших сограждан к идее введения в Украине доллара или евро как единого законного платежного средства. Сторонники этой идеи называют немало плюсов перехода на жесткую валюту. Но поможет ли это решить проблемы украинских финансов?

Без паники. НБУ изменил правила игры на валютном рынке: что это значит и как повлияет на курс валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: НБУ изменил правила игры на валютном рынке, почему НБУ изменил правила обмена валюты, валютные депозиты на три месяца, чего дальше ждать от НБУ против отпуска курса, прогноз курса доллара и евро на период с 31 августа по 6 сентября.

Эрик Найман: В условиях войны полной отмены валютных ограничений быть не может

Стабильности гривны пока ничего не угрожает. Национальный банк накапливает резервы и сохраняет большинство валютных ограничений. Но что случится, если ситуация изменится и регулятор отпустит курс в свободное плавание? Об этом и многом другом «Минфина» рассказал Эрик Найман, украинский экономист, основатель и руководитель инвестиционной компании HUG'S.

В перспективе доходность депозитов будет снижаться — глава НБУ

В конце июля НБУ снизил учетную ставку с 25% до 22% и дал сигнал рынку о готовности снижать ее и дальше. Когда и при каких условиях это возможно, как это отразится на стоимости депозитов и кредитов и экономике в целом, рассказал Андрей Пышный, глава НБУ.

Почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как ВПЛ — Верещук

Верификация показала, что около 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.