Главное за четверг: Евро в Украине до вступления в ЕС, украинцы ошибочно получают выплаты и курс валют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Евро в Украине до вступления в ЕС, украинцы ошибочно получают выплаты и курс валют

Стоит ли Украине вводить евро до вступления в ЕС и когда можно отказаться от гривны

Очередные скачки курса подогревают интерес наших сограждан к идее введения в Украине доллара или евро как единого законного платежного средства. Сторонники этой идеи называют немало плюсов перехода на жесткую валюту. Но поможет ли это решить проблемы украинских финансов?

Без паники. НБУ изменил правила игры на валютном рынке: что это значит и как повлияет на курс валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: НБУ изменил правила игры на валютном рынке, почему НБУ изменил правила обмена валюты, валютные депозиты на три месяца, чего дальше ждать от НБУ против отпуска курса, прогноз курса доллара и евро на период с 31 августа по 6 сентября.

Эрик Найман: В условиях войны полной отмены валютных ограничений быть не может

Стабильности гривны пока ничего не угрожает. Национальный банк накапливает резервы и сохраняет большинство валютных ограничений. Но что случится, если ситуация изменится и регулятор отпустит курс в свободное плавание? Об этом и многом другом «Минфина» рассказал Эрик Найман, украинский экономист, основатель и руководитель инвестиционной компании HUG'S.

В перспективе доходность депозитов будет снижаться — глава НБУ

В конце июля НБУ снизил учетную ставку с 25% до 22% и дал сигнал рынку о готовности снижать ее и дальше. Когда и при каких условиях это возможно, как это отразится на стоимости депозитов и кредитов и экономике в целом, рассказал Андрей Пышный, глава НБУ.

Почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как ВПЛ — Верещук

Верификация показала, что около 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами