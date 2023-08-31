В Киеве вводят новые пропуска на авто для передвижения в комендантский час

С 25 сентября в Киеве вводятся пропуски нового формата на автомобиле для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Подача заявок

Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

«Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Он также подчеркнул, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных.

Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Попко напомнил жителям и гостям столицы, что комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения и призвал не нарушать правила.

Напомним

В Киеве с 26 марта 2023 года сократилась продолжительность комендантского часа. Ограничения на передвижение граждан действуют с 00:00 до 05:00.

«Минфин» писал, что с 1 сентября заведения общепита Киева продлят время работы на один час — до 23:00. Такое решение принял Совет обороны Киева.