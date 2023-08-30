Новая почта увеличила чистую прибыль за полгода почти в пять раз

Чистая прибыль ООО «Новая почта» за первое полугодие 2023 года составила 2 млрд 402,5 млн грн, что почти в пять раз превышает показатель первого полугодия 2022 года (483,9 млн грн). Об этом говорится в обновленной рейтинговой оценке компании на уровне «uaAA» от рейтингового агентства «Стандарт-рейтинг», передает Интерфакс-Украина.

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Выручка Новой почты за январь-июнь увеличилась на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн.

Прибыль EBITDA компании в первом полугодии 2023 года также сильно выросла — более чем в 2,2 раза, до 2 млрд 910,1 млн грн.

Согласно публикации, собственный капитал Новой почты за первое полугодие 2023 года вырос на 36,9% — до 8 млрд 918,6 млн грн, тогда как обязательства — лишь на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

Отмечено, что рост собственного капитала, как и в прошлых периодах, произошел за счет увеличения объема нераспределенной прибыли в его структуре: за первые два квартала 2023 г. он вырос на 37,1% и по состоянию на 1 июля 2023 года его доля в собственном капитале компании увеличилось до 99,6%.

Согласно информации, дебиторская задолженность Новой почты в первом полугодии 2023 года выросла на 46,5% - до 3 млрд 303,6 млн грн, тогда как кредиторская — на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а свободны денежные средства — на 12,6%, до 758,2 млн грн.

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В целом активы компании в первом полугодии этого года увеличились на 22,5% - до 19 млрд 298,0 млн грн, а основные средства — на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

В сети ГК «Новая почта», основанной в 2001 году, сейчас более 10 тыс. отделений и 14 тыс. почтаматов в Украине. Она предоставляет полный спектр логистических и связанных с ними услуг.

На рынке в настоящее время обращаются два выпуска облигаций компании серий «C» и «D» номинальным объемом по 800 млн грн каждый и процентной ставкой соответственно 24% и 23% годовых каждый с погашением в январе 2024 и 2025 гг.