Приватбанк начал продавать валюту онлайн. Как купить доллары и евро в Приват24

Государственный Приватбанк возобновил услугу продажи валюты онлайн через Приват24. Сервис заработал после решения НБУ разрешить банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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По словам члена правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка.

На 30 августа этот курс составляет 37,45 грн за доллар и 41,49 грн за евро. Продать валюту банку можно по официальному курсу НБУ — 36,57 грн за доллар и 39,51 грн за евро.

Как купить валюту в Приват24

Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню «Переводы на карты» выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства и карточка в долларах или евро, на которую будет зачислена валюта.

Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно в Приват24 за несколько секунд.

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Напомним

«Минфин» писал, что НБУ с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.

Регулятор разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 000 грн. без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 000 грн до 200 000 грн ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.