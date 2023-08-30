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30 августа 2023, 13:33 Читати українською

Приватбанк начал продавать валюту онлайн. Как купить доллары и евро в Приват24

Государственный Приватбанк возобновил услугу продажи валюты онлайн через Приват24. Сервис заработал после решения НБУ разрешить банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Государственный Приватбанк возобновил услугу продажи валюты онлайн через Приват24.
Фото: novyny.live

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам члена правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка.

На 30 августа этот курс составляет 37,45 грн за доллар и 41,49 грн за евро. Продать валюту банку можно по официальному курсу НБУ — 36,57 грн за доллар и 39,51 грн за евро.

Как купить валюту в Приват24

Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню «Переводы на карты» выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства и карточка в долларах или евро, на которую будет зачислена валюта.

Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно в Приват24 за несколько секунд.

Читайте также: Покупка валют онлайн. Какие банки уже восстановили услугу

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.

Регулятор разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 000 грн. без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 000 грн до 200 000 грн ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.

Источник: Минфин
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