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30 августа 2023, 12:22 Читати українською

В Киеве кафе и рестораны с сентября будут работать на час дольше

Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час — до 23:00. Такое решение принял Совет обороны Киева. Оно вступит в силу с 1 сентября. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час — до 23:00.
Фото: freepik.com

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Глава Киева напомнил, что с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас она — с 00:00.

«Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней», — отметил Кличко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Lolik1837
Lolik1837
30 августа 2023, 12:42
#
«В Киеве кафе и рестораны с сентября будут работать на час дольше»

Мля, это очень важная новость. Как же мы без этого жили раньше?

Да мне, как и 99,99% читателей с Минфина до лампочки эта «важная» новость
+
+15
Антон Куминов
Антон Куминов
30 августа 2023, 12:53
#
Походу я попадаю в 0.01%. Жесть)
+
+15
Три літри
Три літри
30 августа 2023, 12:56
#
Але мабуть навіть ти погодишся що це:
* не головна новина дня
* не фінансова новина
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
30 августа 2023, 13:01
#
«не головна новина дня» — згоден! «не фінансова новина» — частково відноситься.
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