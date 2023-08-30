Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час — до 23:00. Такое решение принял Совет обороны Киева. Оно вступит в силу с 1 сентября. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.
В Киеве кафе и рестораны с сентября будут работать на час дольше
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Глава Киева напомнил, что с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас она — с 00:00.
«Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней», — отметил Кличко.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Мля, это очень важная новость. Как же мы без этого жили раньше?
Да мне, как и 99,99% читателей с Минфина до лампочки эта «важная» новость
* не головна новина дня
* не фінансова новина