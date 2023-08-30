Соединенные Штаты Америки объявили о пакете военной помощи Украине на $250 млн. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
США выделили новый пакет военной помощи Украине на $250 миллионов. Что в него входит
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«Мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя», — говорится в сообщении.
Что входит в новый пакет помощи
- ракеты AIM-9 для ПВО;
- боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- средства разминирования;
- Ракеты Hydra-70;
- Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- машины скорой помощи;
- взрывные боеприпасы для расчистки помех;
- запасные части, услуги, обучение и транспорт.
Напомним
В Washington Post отметили, что общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.
Источник: Минфин
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