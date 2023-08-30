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30 августа 2023, 13:00 Читати українською

США выделили новый пакет военной помощи Украине на $250 миллионов. Что в него входит

Соединенные Штаты Америки объявили о пакете военной помощи Украине на $250 млн. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты Америки объявили о пакете военной помощи Украине на $250 млн.
Фото: pixabay.com

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«Мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя», — говорится в сообщении.

Что входит в новый пакет помощи

  • ракеты AIM-9 для ПВО;
  • боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • средства разминирования;
  • Ракеты Hydra-70;
  • Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • машины скорой помощи;
  • взрывные боеприпасы для расчистки помех;
  • запасные части, услуги, обучение и транспорт.

Напомним

В Washington Post отметили, что общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
kadaad1988
kadaad1988
30 августа 2023, 13:58
#
Неплохо!
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