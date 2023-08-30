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30 августа 2023, 10:02 Читати українською

Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов рф

Европейская комиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил журналистам спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Укринформ.

Европейская комиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
Фото: pixabay.com

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«Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса», — отметил Вигард.

Виганд напомнил, что лидеры государств и правительств ЕС обсуждали эту тему на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.

Мы работаем с испанским председательством над поэтапным подходом и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля", — сказал он.

Еврокомиссия, по его словам, готова предоставить «подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами». Также ведется интенсивная работа с партнерами по G7.

«Для нас очень важно координировать это на международном уровне», — отметил спикер.

Читайте также: ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы на 200 миллиардов евро — Bloomberg

Напомним

«Минфин» писал, что в Министерстве финансов рассчитывают, что Украина может привлечь налоги от замороженных в ЕС российских активов, объем которых может составлять миллиарды долларов в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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