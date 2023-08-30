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30 августа 2023, 9:28 Читати українською

Цена биткоина достигла $28 тысяч после решения суда в пользу Grayscale

Стоимость биткоина выросла до $28 000 после удовлетворения судом в США ходатайства Grayscale Investments в деле против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Стоимость биткоина выросла до $28 000 после удовлетворения судом в США ходатайства Grayscale Investments в деле против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Фото: pixabay.com

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На момент написания новости цена первой криптовалюты опустилась до $27 430. За последние 7 дней котировки биткоина выросли на 5,40%, а за сутки — на 5,26%.

Читайте также: После халвинга цена биткоина достигнет $147 800 — Pantera Capital

Grayscale против SEC

Федеральный суд постановил, что SEC должна повторно рассмотреть заявку компании Grayscale Investments на конвертацию траста GBTC в спотовый биткоин-ETF.

Grayscale Investments подала заявку на конвертацию своего фонда GBTC в ETF в октябре 2021 года, но получила отказ. В июне 2022 года компания заявила о том, что намерена судиться с SEC.

Стоит отметить, что судебное постановление последовало после серии обращений в SEC ряда крупных финансовых учреждений вроде BlackRock и Fidelity за регистрацией биржевых фондов на базе спотовой цены первой криптовалюты. Фьючерсные биткоин-ETF торгуются в США с 2021 года.

Напомним

«Минфин» писал, что ночью 18 августа основные криптовалюты одновременно обрушились. Цена биткоина резко упала с $28 000 до $25 000. Эксперты назвали разные причины падения рынка, одна из которых — продажа части или всех биткоинов компанией SpaceX Илона Маска на $373 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 августа 2023, 11:05
#
Непоганий підскок для виходу.
+
0
Alex2006
Alex2006
30 августа 2023, 11:23
#
Виходу тих, хто нагрібся по 30 в очікуванні 50+? :D
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