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18 августа 2023, 11:39 Читати українською

Биткоин и другие криптовалюты сильно упали в цене. Эксперты назвали причины

Ночью 18 августа основные криптовалюты одновременно обрушились. Цена биткоина резко упала с $28 000 до $25 000, немного восстановившись к текущему моменту. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Ночью 18 августа основные криптовалюты одновременно обрушились.
Фото: pixabay.com

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Сейчас первая криптовалюта стоит около $26 480, хотя еще недавно долгое время она была на уровне $29 000.

За сутки биткоин подешевел на 7,34%, эфир — на 5,90%, Litecoin — 13,25% XRP — на 13,92%, Bitcoin Cash — на 11,85%.

Причины падения крипты

Аналитик EToro Джош Гилберт предположил, что падение может быть связано с продажей части или всех биткоинов компанией SpaceX Илона Маска на $373 млн.

«Каждый раз, когда есть громкое имя в отрасли, продающей биткоин, особенно кто-то такой влиятельный, вроде Илона Маска, это будет оказывать давление на цену», — написал эксперт.

По его мнению, другой причиной снижения цены первой криптовалюты может быть быстрое изменение настроений рынка на фоне снижения ключевой ставки ФРС США.

Аналитик CoinMarketCap Тина Тенг считает основной причиной распродажи биткоина недавний рост доходности государственных облигаций. Укрепление показателей ценных бумаг обычно свидетельствует о снижении ликвидности на более широком рынке, считает она.

Кроме того, Тенг добавила, что на курс актива мог косвенно повлиять кризис китайского застройщика Evergrande, подавшего заявление о банкротстве.

Трейдер TheFlowHorse допустил большую распродажу одного из крупнейших участников рынка. Эксперт назвал ситуацию «чистой спекуляцией». Он считает, что участник рынка мог продать свои запасы активов после того, как Valkyrie подала заявку на фьючерсный Ethereum-ETF.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+88
Abramon
Abramon
18 августа 2023, 11:47
#
Це «серйозний» актив. Відоме ім'я засвітилось при продажі ціна вниз, при купівлі вверх, але на рахунок «вверх» — може не спрацювати. Цифрове недорозуміння.
+
+98
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 августа 2023, 12:02
#
Думаю, що Treasure Bond yields тут грає дуже опосередковану роль. Головне питання, чому не дивлячись на майбутній халвінг та майбутнє погодження bitcoin ETF Маск його злив? Мабуть все-таки через те, що компанії потрібен кєш, а кредитуватися зараз дорого. Думаю, таких бізнесів буде ще багато і ми побачимо значний відтік капіталів з крипти і кризу ліквідності на інших ринках капіталів.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
18 августа 2023, 14:01
#
Так как раз перед халвингом активно сливают, чтобы оттолкнуться от дна и сделать х10−20. перед предыдущим же биток до 4к упал, хотя все 4 года балансировал на 8−12к. так что в этот раз всё будет по тому же сценарию. каждый для себя решает, когда фиксировать и выходить в кэш. маск решил за 8 месяцев это сделать по 28к, кто-то за месяц по 15к может зафиксировать.
+
+73
Strangers
Strangers
18 августа 2023, 12:16
#
Непонятно почему крипта должна расти?
давайте я выпущу мешок крипты и буду говорить что это цифровое золото, но на солнце она точна не засверкает…
Мошенники!
+
+30
Dmitrik7
Dmitrik7
18 августа 2023, 12:42
#
«я выпущу мешок крипты» — каждое государство выпускает свои мешки цветных бумажек и заставляет тебя верить в их.
+
0
Три літри
Три літри
18 августа 2023, 12:59
#
Це не пояснює чому криптомани вважають ьентховент цифровим золотом.

Це скоріш натякає що бентховент тримається лише на вірі криптомантів
+
0
jffin
jffin
18 августа 2023, 13:57
#
Из-за технологии И даже цена золота держаться на вере
+
0
Три літри
Три літри
18 августа 2023, 14:30
#
Технологія взагалі нічого шедеврального не привносить.

Якби привносила тоді ішні криптовалюти мусили б коштувати так само. Але по чому зараз біткоін-кеш?
І чому стелар коштує копійки хоч в рази технологічніше за біткоін і прямо конкурує з картковими платежами?
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
18 августа 2023, 12:52
#
Ха-ха-ха. Я ж казав що це івно обвалиться. А маск він не продав, а поміняв на доги или флопи.
+
0
Три літри
Три літри
18 августа 2023, 12:58
#
Причини? 🤣
+
0
xsw341
xsw341
18 августа 2023, 13:26
#
Он обвалился, а люди закупились, потому как вскоре будет рост как ни крути
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
18 августа 2023, 13:38
#
До 2024 тепер лише вниз, звісно з невеликими відскоками.
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