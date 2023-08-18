Биткоин и другие криптовалюты сильно упали в цене. Эксперты назвали причины

Ночью 18 августа основные криптовалюты одновременно обрушились. Цена биткоина резко упала с $28 000 до $25 000, немного восстановившись к текущему моменту. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Сейчас первая криптовалюта стоит около $26 480, хотя еще недавно долгое время она была на уровне $29 000.

За сутки биткоин подешевел на 7,34%, эфир — на 5,90%, Litecoin — 13,25% XRP — на 13,92%, Bitcoin Cash — на 11,85%.

Причины падения крипты

Аналитик EToro Джош Гилберт предположил, что падение может быть связано с продажей части или всех биткоинов компанией SpaceX Илона Маска на $373 млн.

«Каждый раз, когда есть громкое имя в отрасли, продающей биткоин, особенно кто-то такой влиятельный, вроде Илона Маска, это будет оказывать давление на цену», — написал эксперт.

По его мнению, другой причиной снижения цены первой криптовалюты может быть быстрое изменение настроений рынка на фоне снижения ключевой ставки ФРС США.

Аналитик CoinMarketCap Тина Тенг считает основной причиной распродажи биткоина недавний рост доходности государственных облигаций. Укрепление показателей ценных бумаг обычно свидетельствует о снижении ликвидности на более широком рынке, считает она.

Кроме того, Тенг добавила, что на курс актива мог косвенно повлиять кризис китайского застройщика Evergrande, подавшего заявление о банкротстве.

Трейдер TheFlowHorse допустил большую распродажу одного из крупнейших участников рынка. Эксперт назвал ситуацию «чистой спекуляцией». Он считает, что участник рынка мог продать свои запасы активов после того, как Valkyrie подала заявку на фьючерсный Ethereum-ETF.