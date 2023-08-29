Криптобиржа OKX закрыла возможность сделок с российским рублем

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира OKX с сегодняшнего дня, 29 августа, закрыла для клиентов возможность совершать сделки с использованием российского рубля на своей p2p-платформе. Об этом сообщила биржа в Telegram .

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При этом пользователям из россии по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами.

Ранее на этой неделе сделки на платформе стали недоступны клиентам подсанкционных банков.

По словам Forbes Russia, 28 августа на бирже стали недоступны сделки, которые оплачивали с карт российских подсанкционных банков, в частности Сбербанка, Тинькофф и Альфа-банка.

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Напомним

«Минфин» писал, что Binance решила еще больше ограничить российский сервис P2P-торговли. Криптобиржа сообщила пользователям в россии, что они не могут обменивать цифровые токены на другую валюту, кроме рублей.

Ограничения касаются всех аккаунтов, в том числе прошедших расширенную верификацию по адресу за пределами рф.