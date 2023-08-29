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29 августа 2023, 16:24 Читати українською

Объем торгов биткоином достиг самого низкого уровня за пять лет

В этом месяце объем торгов биткоином достиг самого низкого уровня почти за пять лет, поскольку инвесторы продолжают ждать соответствующих условий, чтобы вернуться на рынок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные CryptoQuant.

В этом месяце объем торгов биткоином достиг самого низкого уровня почти за пять лет, поскольку инвесторы продолжают ждать соответствующих условий, чтобы вернуться на рынок.
Фото: pixabay.com

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По состоянию на 26 августа объем торгов на всех биржах составил 129 307 BTC. Ранее в этом месяце, 12 августа, он упал до 112317 BTC, самого низкого уровня с 10 ноября 2018 года.

Сейчас этот показатель ниже мартовского максимума в 3,5 млн биткоинов примерно на 94%.

«Объемы торгов снижаются на медвежьих рынках, реагируя на уход розничных инвесторов. Это произошло в 2022 году на большинстве криптобирж. В случае дальнейшего продвижения к бычьему рынку объем торгов может перейти к росту», — отметил глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено.

Цена биткоина выросла на 57% в год и колеблется на уровне около $26 000. Аналитики считают, что рынок замер в ожидании нового катализатора. Это могут быть решения по любой спотовой заявке на биткойн ETF, стоящей в очереди Комиссии по ценным бумагам и биржам, сказал аналитик Bernstein Гаутам Чхугани.

Читайте также: После халвинга цена биткоина достигнет $147 800 — Pantera Capital

По его словам, независимо от того, что в конечном счете вернет определенное движение на рынке, реальная возможность для инвесторов «состоит в том, чтобы держать курс на новый рыночный цикл», который, как правило, совпадает с халвингом биткоина. Ожидается, что следующий состоится весной 2024 года.

Халвинг

Халвинг биткоина — это двукратное сокращение награды за полученный блок, которое происходит раз в четыре года. В 2009 году, когда криптовалюта впервые было запущено вознаграждение за блок было установлено на уровне 50 биткоинов.

После первого халвинга в 2012 году вознаграждение за блок уменьшилось до 25 биткоинов. После второго в 2016 году — до 12,5 биткоинов. После третьего халвинга в 2020 году — до 6,25 биткоина.

Напомним

«Минфин» писал, что почти 60% участников опроса от популярного блоггера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети первой криптовалюты в 2024 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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