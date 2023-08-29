Национальный банк с сегодняшнего дня, 29 августа, разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения. Однако в большинстве банков услуга по покупке валюты онлайн пока недоступна.
Покупка валюты онлайн. Какие банки уже восстановили услугу
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Покупка валюты в приложении monobank уже работает
Клиенты monobank уже могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в мобильном приложении.
Валюту можно купить по курсу 37,44 грн/доллар и 40,89 грн/евро. Для этого необходимо зайти к валютной карте, ввести необходимую сумму (в рамках ограничения НБУ) и после этого она появится на вашем счете.
Как оформить валютную карту monobank
- установите приложение банка и подайте заявку на выдачу гривневой карты (для тех, кто раньше не пользовался услугами этого банка),
- пройдите верификацию (встреча с представителем monobank),
- авторизуйтесь в программе,
- активируйте карту (пополнить счет или оплатить любую из покупок),
- откройте меню «Карты и счета», выберите «Открыть карту или счет»,
- перейдите к разделу «Карты».
- Укажите желаемую валюту будущей карты и выберите Открыть.
Покупка валюты в Приват24 пока недоступна
Для клиентов Приватбанка услуга по покупке валюты онлайн пока еще не доступна, однако в банке обещают запустить эту функцию после проведения необходимых настроек.
«Приватбанк производит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги покупки продажи валюты через Приват24», — заявили в банке.
По словам директора Департамента рынков капитала ПриватБанка Антона Коваленко, ПриватБанк возобновляет безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создавать давления на золотовалютные резервы Украины и потенциальной нагрузки на рынок из-за разницы курсов.
ПУМБ и Райффайзенбанк
Клиентам банков ПУМБ и Райффайзенбанк также функция покупки валюты онлайн пока недоступна.
Напомним
Украинцы с 29 августа могут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, предоставляющем такие услуги.
Комментарии - 6
До речі, на поточний рахунок на 50 тис. грн/міс. можна придбати інвалюту і не в онлайні. Банк, якщо забажає, може запустити послугу й у відділенні, з заповненням паперових форм. У постанові НБУ № 104 про онлайн взагалі не йдеться. Форма покупки може бути будь-якою
«16) продажу фізичній особі — клієнту банку безготівкової іноземної валюти
за курсом, визначеним у пункті 1211 цієї постанови, без підтвердження наявності
підстав/зобов'язань для проведення такої операції на суму, що не перевищує в
еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць в одному банку. Така іноземна
валюта зараховується банком на поточний рахунок фізичної особи.»
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_28082023104
Монобанка в стране?!
Кроме Киева, Львова и Одессы
больше нигде их нет.