Покупка валюты онлайн. Какие банки уже восстановили услугу

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 августа 2023, 13:28 Читати українською

Покупка валюты онлайн. Какие банки уже восстановили услугу

Национальный банк с сегодняшнего дня, 29 августа, разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения. Однако в большинстве банков услуга по покупке валюты онлайн пока недоступна.

Национальный банк с сегодняшнего дня, 29 августа, разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Покупка валюты в приложении monobank уже работает

Клиенты monobank уже могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в мобильном приложении.

Валюту можно купить по курсу 37,44 грн/доллар и 40,89 грн/евро. Для этого необходимо зайти к валютной карте, ввести необходимую сумму (в рамках ограничения НБУ) и после этого она появится на вашем счете.

Как оформить валютную карту monobank

  • установите приложение банка и подайте заявку на выдачу гривневой карты (для тех, кто раньше не пользовался услугами этого банка),
  • пройдите верификацию (встреча с представителем monobank),
  • авторизуйтесь в программе,
  • активируйте карту (пополнить счет или оплатить любую из покупок),
  • откройте меню «Карты и счета», выберите «Открыть карту или счет»,
  • перейдите к разделу «Карты».
  • Укажите желаемую валюту будущей карты и выберите Открыть.

Покупка валюты в Приват24 пока недоступна

Для клиентов Приватбанка услуга по покупке валюты онлайн пока еще не доступна, однако в банке обещают запустить эту функцию после проведения необходимых настроек.

«Приватбанк производит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги покупки продажи валюты через Приват24», — заявили в банке.

По словам директора Департамента рынков капитала ПриватБанка Антона Коваленко, ПриватБанк возобновляет безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создавать давления на золотовалютные резервы Украины и потенциальной нагрузки на рынок из-за разницы курсов.

ПУМБ и Райффайзенбанк

Клиентам банков ПУМБ и Райффайзенбанк также функция покупки валюты онлайн пока недоступна.

Напомним

Украинцы с 29 августа могут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, предоставляющем такие услуги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
29 августа 2023, 13:44
#
Абанк ще відновив. і звісно картКа, а не карта. в монобанк хоч коректно пишуть, а Ви не змогли нормально переписати
+
0
Strangers
Strangers
29 августа 2023, 14:19
#
А комиссии какие кто подскажет?
+
0
Vadossssss
Vadossssss
29 августа 2023, 14:35
#
А банк комісія відсутня.
+
0
NN NN
NN NN
29 августа 2023, 14:40
#
З 1 вересня в приват 24 відкриють покупку онлайн
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
29 августа 2023, 15:00
#
Онлайн-купівля була й донині в межах 100 тис. грн/міс. Й тиждень тому не треба було ходити у виділення Універсалу (mono), можна було придбати інвалюту в застосунку на дивані. Однак придбавати дозволяли лише на 3-місячний депозит. Нинішнє нововведення стосується не способу придбавання (онлайн чи ні), а призначення рахунку — можна брати той самий долар, але не тільки на депозит, а й на поточний рахунок. А цей рахунок використовується вільніше — інвалюту можна знімати відразу, не чекаючи 3 місяці. Хтось вже запустив це придбання на поточний, хтось пізніше це зробить

До речі, на поточний рахунок на 50 тис. грн/міс. можна придбати інвалюту і не в онлайні. Банк, якщо забажає, може запустити послугу й у відділенні, з заповненням паперових форм. У постанові НБУ № 104 про онлайн взагалі не йдеться. Форма покупки може бути будь-якою

«16) продажу фізичній особі — клієнту банку безготівкової іноземної валюти
за курсом, визначеним у пункті 1211 цієї постанови, без підтвердження наявності
підстав/зобов'язань для проведення такої операції на суму, що не перевищує в
еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць в одному банку. Така іноземна
валюта зараховується банком на поточний рахунок фізичної особи.»

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_28082023104
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 августа 2023, 15:03
#
И где искать те отделения
Монобанка в стране?!
Кроме Киева, Львова и Одессы
больше нигде их нет.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами