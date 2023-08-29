Покупка валюты онлайн. Какие банки уже восстановили услугу

Национальный банк с сегодняшнего дня, 29 августа, разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения. Однако в большинстве банков услуга по покупке валюты онлайн пока недоступна.

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Покупка валюты в приложении monobank уже работает

Клиенты monobank уже могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в мобильном приложении.

Валюту можно купить по курсу 37,44 грн/доллар и 40,89 грн/евро. Для этого необходимо зайти к валютной карте, ввести необходимую сумму (в рамках ограничения НБУ) и после этого она появится на вашем счете.

Как оформить валютную карту monobank

установите приложение банка и подайте заявку на выдачу гривневой карты (для тех, кто раньше не пользовался услугами этого банка),

пройдите верификацию (встреча с представителем monobank),

авторизуйтесь в программе,

активируйте карту (пополнить счет или оплатить любую из покупок),

откройте меню «Карты и счета», выберите «Открыть карту или счет»,

перейдите к разделу «Карты».

Укажите желаемую валюту будущей карты и выберите Открыть.

Покупка валюты в Приват24 пока недоступна

Для клиентов Приватбанка услуга по покупке валюты онлайн пока еще не доступна, однако в банке обещают запустить эту функцию после проведения необходимых настроек.

«Приватбанк производит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги покупки продажи валюты через Приват24», — заявили в банке.

По словам директора Департамента рынков капитала ПриватБанка Антона Коваленко, ПриватБанк возобновляет безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создавать давления на золотовалютные резервы Украины и потенциальной нагрузки на рынок из-за разницы курсов.

ПУМБ и Райффайзенбанк

Клиентам банков ПУМБ и Райффайзенбанк также функция покупки валюты онлайн пока недоступна.

Напомним

Украинцы с 29 августа могут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, предоставляющем такие услуги.