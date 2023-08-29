Антитеррористический штаб Чехии проверит деятельность Raiffeisen Bank из-за работы в рф

Национальный антитеррористический центр Чешской Республики расследует деятельность австрийской группы Raiffeisen Bank в россии. Об этом сообщает Чешское телевидение.

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Жалобу против банка подала Ассоциация прав граждан и предпринимателей. Она подозревает финучреждение в поддержке терроризма и финансировании агрессии из-за того, что осталась на российском рынке и платит там, в частности, налоги.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International является крупнейшим европейским банком, еще оставшимся в россии.

Российское представительство банка сообщило о росте прибыли на 9% в первой половине 2023 года. На это обратил внимание Либор Малечек, инициатор жалобы.

«Как это возможно, чтобы мы вдруг обнаружили в бухгалтерских документах, что они отдают сотни миллионов на терроризм, в поддержку военной машины?» — заметил Малечек.

Кроме того, группа клиентов банка в Чехии запустила петицию за выход банка из россии.

«Идея расплачиваться той же платежной картой, как, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии для нас невыносима», — заявил автор петиции Ладислав Пелцл, сам клиент банка.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International говорит, что «настроена на дальнейшее сокращение деловой активности в россии», однако всячески затягивает.

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В начале августа генеральный директор RBI Иоганн Штробль заявил, что считает возможным отделение своего дочернего банка в россии от материнской группы не раньше конца декабря, хотя ранее речь шла о конце сентября.

Кроме того, Штробль сообщил, что RBI все еще продолжает рассматривать вариант продажи своей российской дочки.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.