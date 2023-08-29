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29 августа 2023, 11:35 Читати українською

Давление на Украину и на каких условиях мир хочет остановить войну (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о давлении на Украину и нужно ли ей перемирие, на каких условиях мир хочет остановить войну и о том, что крах россии неизбежен.

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 46

+
+38
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 13:10
#
Будь яке «перемир'я» чи то мир (навіть на умовах віддачі территорій), призведе до ще більшої війни через 1−2 роки, з куди більш страшними наслідками для України і світу. Як правильно зазняча автор, путіну понад 70, він розуміє що йому втрачати нічого тому на 5 років відкладать не буде, тим більше якщо усвідомив що захід прогибається і все виходить.
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 13:15
#
Не через 1−2 роки.
росії , щоб відновити втрачену зброю і боеприпаси потрібно працювати 10−12 років в 3 зміни.
Те , що витрачалось ці півтора року — вони збирали в 50-х років минулого століття.
а через 10−12 років світ вже буде зовсім іншим.
+
+63
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 13:18
#
Ви напевно є фанатом Арестовича, але як ми бачимо по факту, ті ракети що мали закінчитися в травні 2022, в серпні 2023 щодня атакують Україну. А ЗСУ що на початку літа мали бути в Криму, просунулись на лічені км, деокупувавши пару сіл, при цьому залишили «фортецю Бахмут».
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 13:23
#
Нужна ваша помощь , видите как без вас все плохо двигается …
+
+38
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 13:27
#
Так я регулярно и помогаю, может и Вам пора подключится, или всё ждёте чья возьмет.
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 13:35
#
Видите — не хватает там вас . не нужно там деньгами , нужно собраться с мужеством , взять в руки оружие и пойти там навести порядки . Без вас не получится . А я пока деньгами …
+
+8
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 14:36
#
Если нечего сказать-лучше промолчать.
«пойти там навести порядки«
Это Вы к чему написали, считаете это умно ?
У нас вроди не махновщина, ну пришел я, кто и на каком основанни меня будет слушать, или должен это делать ?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 14:38
#
Одеваете форму , делаете карьеру , показываете как надо … тут вы почему-то у вас получается рассказывать как мало продвинулись …
+
0
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 14:52
#
Пока я сделаю карьеру война давно закончится или я просто умру от старости максимум майором. Думать надо, перед тем как писать свои перлы.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 14:56
#
Ну тогда вам остается только командовать тапочками и раздавать свое мнение когда его не спрашивают …

вот странное несоотвествие вашего мнения и реальных каких то шагов … умничать легко же ?
+
0
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 15:11
#
Ну раз Вы читаете моё мнение и пишите что оно достойно только тапочек, то тут варианта 2:
-либо Вы тапочки
-либо у Вас раздвоение личности.
P.S. К стати «финансовый аналитик Михаил Федоров» тоже не генерал армии, но Вы почему его активно читаете и обсуждаете, гражданин тапочки. :)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:25
#
Я внимательно прочитал что вы неудовлетворены медленным продвижением , считаете себя обманутым .

а я как-то считаю что парням там виднее …
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 14:23
#
Дочого тут арестович ? Як ракети можуть закынчитись , акщо їх виробляють постійно ? Запаси вони використали , нальотів по 150 ракет немає і вже не буде. 50 ракет на місяць вони робитимуть до кінця війни — але це не проблема.

Росія втратила 4000 танків. Виробляє - не більше 100 -120 на рік (та і то не стільки виробляє , скільки розконсервовує запаси). Запаси не безкінечні.

На початок війни росія мала 20−25 мільйонів тон снарядів. Вони скінчились — за снарядами вони мотаються в Іран , Корею , навіть в Бірму.
і так далі.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 14:28
#
Именно так , они потеряли 40−50% ресурсов если учитывать все что у них было на хранении от ссср , а многого мы можем не знать что часть они например израсходовали в других войнах и просто как ресурс . Плюс часть сгнила .

И вот только сейчас это начинает быть заметно на фронте .

А наша армия потратила это время просто на прореживание , на банальное уничтожение . Все было сделано правильно . Нет смысла героизма ради понтов этого товарища которому видишь ли кто-то не нравится . Выиграть надо войну, а не устроить шоу для нищих .
+
+23
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 14:43
#
Потому что зимой нам втирали арестовщину, что ракет осталось на пару обстрелов и потом они не смогут их производить, потому что санкции. Показывалась инфографика, где до штуки перечислялось количество ракет у них. Перечислялись ракеты, которые они в прицнипе не могут производить, типа х-22. И это писал не блогер Тарас, а МО, ГУР и прочие официальные источники.
Прошел почти год, обстреливали всю зиму, весь май обстрелы были через два на третий день. Вот вчера вышел материал, опять же от официальных источников https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/28/7417368/ ну и почитайте там запасы и планируемый объем производства в месяц. Даже х-22 оказывается можно модернизировать. И вот так все, точно так же будет выпуск танков, дронов, снарядов.
Это не «зрада, зрада», это с нами все полтора года тотальной войны обращаются как с детьми с памятью на 2−3 недели.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 14:50
#
Арестович сделал очень важное дело, когда такие как вы собирались бежать и паниковать, что полностью бы развалило бы систему обороны, он вас успокоил и вдруг начало все получатся. А сейчас вы не любите его потому что когда вы обосрались он не обосрался. Это всегда так работает.

Я своими глазами видел много раз прилеты ракет, т.е стоя на балконе смотрел на взрывы и чувствовал взрывную волну. Мое наблюдение, плюс минус точные — калибры (±100м). Остальное — разлетается по полям. И в этом опасность — вместо целей оно летит в дома. Промахи по расстояниям фееричные.

Ну, а по вооружению — вы хотите сравнить возможности «золотого миллиарда» и россии? Ресурсы Р Ф закончатся к зиме. Это сейчас заметно. У них нет времени на наращивание выпуска вооружений.

Вы кстати забыли как харьков бомбили авиацией, как ежедневно прилетало по десятку ракет и это все в прошлом.
+
+23
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 15:04
#
Ну да, так-то 24 февраля в Харькове не бежали и не паниковали. Особенно не паниковали люди в приграничных регионах области, которые проснулись в оккупации или выезжали на трассу под обстрел российской брони. Необходимая жертва, зато страна устояла, так?

Вы сравниваете возможности рф, где в три смены работает оборонка, и возможности «первой армии мира», где пока договорились собраться и решить, когда и кто будет наращивать выпуск снарядов основного калибра и сколько же у нас на самом деле леопардов, которые не сгнили.
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 15:21
#
Оборонка пусть хоть в 6 смен работает, это мало что меняет.
первая армия мира - не воюет. И ей снаряды особо не нужны. У них другие представления о войне. им хватает 6000 самолетов и пары сотен тысяч ракет. Нюанс в том , что нам они это все не дадут…
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 15:25
#
Так вы это расскажите гражданину выше, у него ресурсы рф закончатся к зиме, а у нас — нет.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:31
#
К зиме мы продолжим жить на запасах и вновь произведенном , а рф будет жить только на вновьпроизведенном , и это будут разные возможности . Россия с ее 1,7% мирового ВВП против 40% мирового ВВП .
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 14:52
#
Х-22 они и правда не производят. в чем неправда ? это старье 70-х годовв прошлого века. Дурища в тонну весом и промахивающаяся на километр влево-вправо от цели. Ими лупят по городам под девизом «авось куда-то попадет».

Россия — вторая армия мира. Вы просто забыли об этом на волне русского позорища прошлой весны. Она очень большая и сильная. Во много раз сильнее нас. Если бы не их жопорукость и идиотизм — мы и правда продержались бы 2−3 дня.
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 15:06
#
Не производят, но модернизируют до х-32, о чем сказано в том же материале. Лупит точнее и заканчиваться через 2−3 недели не собирается.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:10
#
Как свидетель может быть не менее десятка ракетных атак , вот прямо так что все рядом , до 3 км , не нужно транслировать российское «все цели поражены» . 90% всех атак — это мимо . При этом это мимо то и страшно — все летит по обычным домам .

И важно количество . Сейчас его нет . Они я думаю перебирают сейчас лучшее из худшего . Ну не храниться оружие вечно . Они достают , тестируют — не работает , с двух собирают одну .
+
+8
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 14:58
#
Дочого тут арестович ? Як ракети можуть закынчитись , акщо їх виробляють постійно ?
Ну то до чого Ви пишите оце:
осії , щоб відновити втрачену зброю і боеприпаси потрібно працювати 10−12 років в 3 зміни.
Чи ракети то не зброя, чи зараз вони з луками воюють ?
Якщо в них закінчилась зброя, то з ким ми воюємо ?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:04
#
Речь не идет о том что 100% закончилось , все познается в сравнении , дял одних армий 500 танков это много для других очень мало . Так же и для войн .

Вы забыли когда по 100 ракет приземлялось за сутки , когда каждый день по харькову прилетали С300 , когда просто по харькову сбрасывали бомбы …

Все это потихоньку стабилизируется . Они потратили запасы и выходят на трату того что производят — а это другие цифры .
+
+70
shabash
shabash
29 августа 2023, 13:20
#
Очередные фантазии, домысливания и сплошной wishful thinking.

Год назад (https://minfin.com.ua/2022/09/27/92931187/) Михаил грезил тем, что уже к новому году боевой дух ВС РФ упадет, начнутся бунты, бардак и расеюшка сгинет, а Украина победит.

Сегодня он снова говорит, что расеюшка сгинет (только уже не на горизонте года, а десятилетия), а Украина победит.

Очень увлекательно.

P. S. Влияние Китая на Россию — вассальная зависимость. Влияние Запада на Украину — союзнические отношения. Угу.

¯\_(ツ)_/¯
+
+30
orrr
orrr
29 августа 2023, 13:50
#
Експертів вже давно немає нормальних. майже всі це професійні болтологи та фантазери… ну як не крутіть вони красавчики бо так сцати людям в вуші ще треба уміти…90% людей не мають своїх думок, а говорять думками «експертів»…
+
+45
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 13:57
#
Колебания вместе с генеральной линией партии. Тезис «две-три недели» сменился на «к лету в Крыму», а теперь «война лет на пять и воевать будет каждый». Поэтому рашка, конечно, развалится, но «попизже» © а пока нужно затянуть пояса, не раскачивать лодку, сплотиться и смотреть телемарафон.
+
0
efess
efess
29 августа 2023, 14:20
#
На жаль,зараз ми дуже залежна від зовнішніх чинників держава.а це дуже ускладнює складання всіляких прогнозів
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 14:34
#
Дело в том, что это изначально был не «прогноз», а «успокоительное вранье», в чем они сами потом признались.
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 14:46
#
Вы только догадались ?

Прогноз был — «продержимся максимум неделю. Наша армия в 5 раз меньше по количеству людей и примерно раз в 15−20 — по технике. «
А все остальное — это именно успокоения. чтобы вы не паниковали.
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 14:54
#
Я вот не могу понять. Первые лица государства системно врут полтора года войны и полгода до этого про то, что ее не будет. Вместо того, чтобы люди предпринимали какие-то реальные действия исходя из сложившейся ситуации, их успокаивают. Для вас это ок?
+
+15
yarg
yarg
29 августа 2023, 15:00
#
А какие реальные действия вы бы предприняли ? записались в армию ? пошли на курсы тактической медицины ? что ?
Ну вот сказали бы вам летом 2021 — наверное будет война.
и что ? да никто бы не поверил. Напомню — когда об этом сказал порошенко — его обвинили в желании сорвать выборы. И все.
Никакого ок здесь нет. Есть нежелание паники. Потому что всегда бывает так ,что паника убивает больше людей чем собственно угроза.
Работа арестовича была в первые пол-года — снять панику и истерию. Он с ней справился. молодец. откровенно это говорю , хотя его политические взгляды для меня неприемлимы.

+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 15:12
#
Лично я бы уехал, поскольку к службе в армии я непригоден. Другие люди хотя бы понимали, что будет и готовились каждый по-своему. Сотни людей в Харькове вечером 23 февраля полуофициально получали оружие для обороны, а президент страны в то же время собрал всех представителей крупного бизнеса и сказал «ничего не будет». Ну да, 24 утром паники не было, все было прекрасно организовано, что броня на окружной города стояла через 4 часа после начала вторжения.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:15
#
А женщины пригодны к службе ?
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 15:17
#
Та никто точно не знал — когда начнется. забыли уже прогнозы американской разведки , которые были во всех СМИ с нового года ? вы им не поверили ,а вот арестовичу — поверили бы ?
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 15:23
#
Когда я им поверил, вышел глава государства и сказал «вообще ничего не будет, в мае будут шашлыки по плану».
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:27
#
А что должен сказать был глава государства — бегите сейчас они прийдут ? ну поставьте себя на его место .

А потом не пришли и «зеленский клоун» — и это бы вы лично и говорили бы .
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 14:26
#
А начали с «киев за 3 дня». и даже не глуповатые русские — американцы с немцами…
а сейчас все споры - когда развалится расеюшка.
вам не кажется что это прогресс ?
а телемарафон не смотрите . там врут и запугивают вас :)
+
+15
yarg
yarg
29 августа 2023, 14:45
#
А вообще меня умиляет «світ хоче зупинити війну».
Больше всего этого хочет Украина.
Но есть нюанс — война — это такая штука , которую сторона , на которую напали, остановить не может. Ну никак. Может только напавшая сторона , да и то не всегда. Посему все эти взывания — они немного в пустоту. Это все обращения непонятно к кому.
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 14:55
#
Потому что 90% посмотревших телемарафон и увероваших, что воюем против мобиков и алкашей, ждут Крыма к лету, выхода на границы 91 года и репараций.
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 15:03
#
Верьте во что угодно. я понятия не имею что вам там по марафону сказали — но никто же не мешает пошльзоватся другими источниками информации. Я вот Конашенкова люблю смотреть.
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 15:24
#
Да я не об этом. Вот результаты марафона https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/22/7416658/ и можно сколько угодно говорить, как это правильно и достойно. По странной причине только недобор в армию.
+
0
matroskin
matroskin
29 августа 2023, 15:01
#
Ну смотря что иметь ввиду под словами «остановить».
2 мировую же не начавшая её Германия остановила.
Думаю для мира остановить войну как раз не есть проблемой, просто нет понимания того что потом делать с рф. Это для Запада куда большая проблема чем Украина. Ведь там будет дилема, либо оккупировать и удерживать её самим либо это сделает Китай.
+
0
yarg
yarg
29 августа 2023, 15:19
#
Вторую мировую начала именно Германия. Которая напала на польшу.
для мира — это именно проблема. Потому что остановить войну — это означает остановить российские войска. Как это сделать без ядерной войны ? Непонятно.
сразу оговорюс — остановить украинские намного проще — не дать нам оружия , да и все. Но это не остановит войну. Наоборот — усилит ее.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 августа 2023, 15:29
#
Кроме германии там были и другие действия . Где вы были пока германия два года бомбила европу ? Вопрос к гражданам рф … оккупировали часть польши , прибалтику и часть финляндии …

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