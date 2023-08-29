В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о давлении на Украину и нужно ли ей перемирие, на каких условиях мир хочет остановить войну и о том, что крах россии неизбежен.
Давление на Украину и на каких условиях мир хочет остановить войну (видео)
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Источник: Минфин
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Комментарии - 46
росії , щоб відновити втрачену зброю і боеприпаси потрібно працювати 10−12 років в 3 зміни.
Те , що витрачалось ці півтора року — вони збирали в 50-х років минулого століття.
а через 10−12 років світ вже буде зовсім іншим.
«пойти там навести порядки«
Это Вы к чему написали, считаете это умно ?
У нас вроди не махновщина, ну пришел я, кто и на каком основанни меня будет слушать, или должен это делать ?
вот странное несоотвествие вашего мнения и реальных каких то шагов … умничать легко же ?
-либо Вы тапочки
-либо у Вас раздвоение личности.
P.S. К стати «финансовый аналитик Михаил Федоров» тоже не генерал армии, но Вы почему его активно читаете и обсуждаете, гражданин тапочки. :)
а я как-то считаю что парням там виднее …
Росія втратила 4000 танків. Виробляє - не більше 100 -120 на рік (та і то не стільки виробляє , скільки розконсервовує запаси). Запаси не безкінечні.
На початок війни росія мала 20−25 мільйонів тон снарядів. Вони скінчились — за снарядами вони мотаються в Іран , Корею , навіть в Бірму.
і так далі.
И вот только сейчас это начинает быть заметно на фронте .
А наша армия потратила это время просто на прореживание , на банальное уничтожение . Все было сделано правильно . Нет смысла героизма ради понтов этого товарища которому видишь ли кто-то не нравится . Выиграть надо войну, а не устроить шоу для нищих .
Прошел почти год, обстреливали всю зиму, весь май обстрелы были через два на третий день. Вот вчера вышел материал, опять же от официальных источников https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/28/7417368/ ну и почитайте там запасы и планируемый объем производства в месяц. Даже х-22 оказывается можно модернизировать. И вот так все, точно так же будет выпуск танков, дронов, снарядов.
Это не «зрада, зрада», это с нами все полтора года тотальной войны обращаются как с детьми с памятью на 2−3 недели.
Я своими глазами видел много раз прилеты ракет, т.е стоя на балконе смотрел на взрывы и чувствовал взрывную волну. Мое наблюдение, плюс минус точные — калибры (±100м). Остальное — разлетается по полям. И в этом опасность — вместо целей оно летит в дома. Промахи по расстояниям фееричные.
Ну, а по вооружению — вы хотите сравнить возможности «золотого миллиарда» и россии? Ресурсы Р Ф закончатся к зиме. Это сейчас заметно. У них нет времени на наращивание выпуска вооружений.
Вы кстати забыли как харьков бомбили авиацией, как ежедневно прилетало по десятку ракет и это все в прошлом.
Вы сравниваете возможности рф, где в три смены работает оборонка, и возможности «первой армии мира», где пока договорились собраться и решить, когда и кто будет наращивать выпуск снарядов основного калибра и сколько же у нас на самом деле леопардов, которые не сгнили.
первая армия мира - не воюет. И ей снаряды особо не нужны. У них другие представления о войне. им хватает 6000 самолетов и пары сотен тысяч ракет. Нюанс в том , что нам они это все не дадут…
Россия — вторая армия мира. Вы просто забыли об этом на волне русского позорища прошлой весны. Она очень большая и сильная. Во много раз сильнее нас. Если бы не их жопорукость и идиотизм — мы и правда продержались бы 2−3 дня.
И важно количество . Сейчас его нет . Они я думаю перебирают сейчас лучшее из худшего . Ну не храниться оружие вечно . Они достают , тестируют — не работает , с двух собирают одну .
Ну то до чого Ви пишите оце:
осії , щоб відновити втрачену зброю і боеприпаси потрібно працювати 10−12 років в 3 зміни.
Чи ракети то не зброя, чи зараз вони з луками воюють ?
Якщо в них закінчилась зброя, то з ким ми воюємо ?
Вы забыли когда по 100 ракет приземлялось за сутки , когда каждый день по харькову прилетали С300 , когда просто по харькову сбрасывали бомбы …
Все это потихоньку стабилизируется . Они потратили запасы и выходят на трату того что производят — а это другие цифры .
Год назад (https://minfin.com.ua/2022/09/27/92931187/) Михаил грезил тем, что уже к новому году боевой дух ВС РФ упадет, начнутся бунты, бардак и расеюшка сгинет, а Украина победит.
Сегодня он снова говорит, что расеюшка сгинет (только уже не на горизонте года, а десятилетия), а Украина победит.
Очень увлекательно.
P. S. Влияние Китая на Россию — вассальная зависимость. Влияние Запада на Украину — союзнические отношения. Угу.
¯\_(ツ)_/¯
Прогноз был — «продержимся максимум неделю. Наша армия в 5 раз меньше по количеству людей и примерно раз в 15−20 — по технике. «
А все остальное — это именно успокоения. чтобы вы не паниковали.
Ну вот сказали бы вам летом 2021 — наверное будет война.
и что ? да никто бы не поверил. Напомню — когда об этом сказал порошенко — его обвинили в желании сорвать выборы. И все.
Никакого ок здесь нет. Есть нежелание паники. Потому что всегда бывает так ,что паника убивает больше людей чем собственно угроза.
Работа арестовича была в первые пол-года — снять панику и истерию. Он с ней справился. молодец. откровенно это говорю , хотя его политические взгляды для меня неприемлимы.
А потом не пришли и «зеленский клоун» — и это бы вы лично и говорили бы .
а сейчас все споры - когда развалится расеюшка.
вам не кажется что это прогресс ?
а телемарафон не смотрите . там врут и запугивают вас :)
Больше всего этого хочет Украина.
Но есть нюанс — война — это такая штука , которую сторона , на которую напали, остановить не может. Ну никак. Может только напавшая сторона , да и то не всегда. Посему все эти взывания — они немного в пустоту. Это все обращения непонятно к кому.
2 мировую же не начавшая её Германия остановила.
Думаю для мира остановить войну как раз не есть проблемой, просто нет понимания того что потом делать с рф. Это для Запада куда большая проблема чем Украина. Ведь там будет дилема, либо оккупировать и удерживать её самим либо это сделает Китай.
для мира — это именно проблема. Потому что остановить войну — это означает остановить российские войска. Как это сделать без ядерной войны ? Непонятно.
сразу оговорюс — остановить украинские намного проще — не дать нам оружия , да и все. Но это не остановит войну. Наоборот — усилит ее.