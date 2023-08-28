Материнская компания OnlyFans инвестировала почти $20 миллионов в Ethereum

Материнская компания платформы OnlyFans — Fenix International — в период с 2021 по 2022 год инвестировала $19,9 млн в Ethereum . Об этом говорится в финансовом отчете, представленном в британский корпоративный реестр 24 августа.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Из-за снижения цен на криптовалюты, к концу ноября 2022 года, общая стоимость приобретенных монет сократилась на $8,5 млн. По состоянию на 30 ноября, когда Ethereum подешевел до $1 295, на балансе компании сохранялось около $11,4 млн.

В настоящее время стоимость Ethereum составляет около $1 650. По данным CoinMarketCap, в середине апреля этого года цена второй по капитализации криптовалюты достигала $2120. При этом в середине ноября 2021 года Ethereum стоил $4 635.

Напомним

«Минфин» писал, что годовой доход OnlyFans подскочил до более чем $500 миллионов. За год пользователи потратили более $5,5 млрд на платформе OnlyFans, что на $0,7 млрд больше, чем в 2021 году ($4,8 млрд). Прибыль до налогообложения достигла $525 млн по сравнению с $432 млн в прошлом году.