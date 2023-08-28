Финкомитет ВР подал законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков

Финансовый комитет Верховной Рады подал законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

По словам Гетманцева, в случае внедрения предложенной законопроектом модели дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составить около 10 млрд. грн.

«Деньги предлагаю направить в общий фонд бюджета и направить на оборону страны», — заявил он.

Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024−2026 годов.

«Подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому стоит присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит добиться баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета», — добавил Гетманцев.

Доходы банков

За первую половину 2023 года процентные доходы банков составили 141 млрд грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн.

Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%.

«Таким образом, наращивание операций с государственными ценными бумагами привело к получению рекордных сверхприбылей банками», — отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним